Více než 90 procent čerpacích stanic poslalo ministerstvu financí údaje o cenách

— Autor: ČTK

Více než 90 procent čerpacích stanic poslalo ministerstvu financí údaje o cenách pro kontrolu marží z prodeje paliv. Zda byly marže přiměřené, nebo ne, plánuje úřad oznámit během příštího týdne. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Tomáš Weiss. Čerpací stanice měly zaslat ministerstvu do dnešních 12:00 data o průměrných prodejních cenách pohonných hmot za dobu od 15. února do 15. března.