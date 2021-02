Vláda se snaží ukázat, že něco dělá. Chybějí nám informace, říkají starostové z uzavřených okresů

Neustále jim zvoní jejich mobilní telefony. Příbuzní lidí z Trutnova, Chebu a Sokolova volají starostům postižených měst a ptají se jich například, jak se mají dostat za prarodiči, kteří se bez jejich pomoci neobejdou. „Volají mně ustaraní vnuci a tážou se mě, jak mají seniorům nakoupit, když v postižených lokalitách nemají trvalé bydliště. Odpovídám jim, že bude záležet na benevolenci policie, co uzná za nutné, aby někoho cizího k nám pustili,“ krčí rameny starosta Chebu Antonín Jalovec z VPM, který v současné době doma bojuje s onemocněním covid-19.

Pirátský místostarosta Trutnova Tomáš Eichler doporučuje, aby návštěvníci všech postižených okresů měli u sebe jasný doklad, který by prokazoval, že jejich vjezd je nezbytný. „Pokud jedou třeba za babičkou, bylo by dobré, aby měli s sebou kopii jejího občanského průkazu, v němž je uvedené trvalé místo bydliště dotyčné osoby,“ míní Eichler. Starostka Sokolova Renata Oulehlová už zaměstnancům úřadu, kteří nemají v okrese trvalé bydliště, vystavila doklad o jejich pracovní adrese. „Dokument písemnou formou říká, že dotyčný u nás pracuje, papír je opatřený mým podpisem i razítkem města.“

Představitelé měst z Královéhradeckého a Karlovarského kraje se shodují, že restrikce s omezením pohybu přicházejí pozdě. „Podívejte se, v Chebu máme britskou mutaci koronaviru už šest týdnů a nic se nedělo. K tak razantním restrikcím mělo dojít před pěti nedělemi, aby opatření byla účinná. Současná omezení nám nepomohou,“ je přesvědčený starosta Chebu Antonín Jalovec. Bývalý gymnazijní učitel matematiky a zeměpisu se pozastavuje nad tím, na základě jakých dat kabinet okresy uzavřel. „Vládní nařízení beru tak, že kabinet předvedl gesto, aby lidé viděli, že něco dělá. Vláda si tak vytváří jakési alibi, aby si lépe obhájila důvod, proč trvá na prodloužení nouzového stavu.“

Starosta Trutnova Ivan Adamec souhlasí s Jalovcem, že vláda uzavřením postižených lokalit vysílá signál, že je aktivní. „Ale jinak rozhodnutí vlády nic neřeší. Restrikce považuji za děravé, protože se dají snadno obejít, když opatření má řadu výjimek.“ Poslanci ODS vadí, že příznivci omezení argumentují, že nákazu na Trutnovsko přivezli Pražané, kteří se zde o víkendech rekreují. „Jedná se o naprosto nesmyslné tvrzení. Jak je tedy možné, že Krkonoše jsou zasaženi virem a Šumava, kam lidé jezdí také bobovat a sáňkovat, je v zeleném pruhu? Infekce se šíří hlavně v zaměstnání a lidé pak nakazí další členy rodiny. Uzavření okresu Trutnov považuji za nesmyslné, když řada občanů odtud denně jezdí do Prahy, kde pracují. Ani současná opatření tedy nemohou přenosu zabránit,“ upozorňuje Adamec, který ale zdůrazňuje, že ač je uzávěře kritický, v žádném případě koronavirus nebagatelizuje a žádá veřejnost, aby nosila veškeré ochranné prostředky.

Zloba zní i u z úst starostky Sokolova Renaty Oulehlové. Byť je členkou vládního hnutí ANO, kabinet ve své rétorice nešetří. „Neřešme nyní politiku, tady jde o životy a zdraví lidí. Velice se hněvám, jak na vládu, krizový štáb, tak i na kraj, že jako starostka nemám žádné informace. Jsem odkázána na média a neustále mám v pracovně puštěný televizní kanál ČT 24. Nikdo mně oficiální cestou neoznámil, že dojde k uzávěře. O ní jsme se dozvěděli z tisku.“ Dobrovolnici roku 2006 velice trápí, že lidem na jejich dotazy neumí odpovědět. „Není přece možné, abych jako starostka Sokolova s oblastí rozšířenou působností citovala občanům věci, které slyším ve veřejnoprávní televizi.“

Cheb stále čeká na internisty, které Blatný slíbil

Uzavřené okresy si stěžují, že vláda nepomáhá přetíženým nemocnicím v Trutnově, Sokolovu a Chebu. „Při páteční návštěvě chebské nemocnice nám ministr zdravotnictví Jan Blatný slíbil, že personál bude posílen o tři internisty. Zatím nedorazil žádný. Dva by měli snad přijet zítra, třetí se asi někam ztratil, neboť o něm se už přestalo úplně mluvit. Zdravotní personál je přitom na pokraji sil, pacienty převážíme do Klatov, do Kutné Hory a Mostu,“ popisuje aktuální nemocnici v Chebu Jalovec. Ještě složitější situace panuje v sokolovské nemocnici, kde vedení už selektuje pacienty. „A v takové situaci vláda směrem k nám mlčí. Bohužel nemocnice spadá do správy Karlovarského kraje, nikoli města, a tak i zde mám informace jen zprostředkované,“ povzdychne si absolventka střední zdravotnické školy. Na hraně svých kapacit je i trutnovská nemocnice. „Pacienty proto musíme převážet do jiných regionů,“ doplňuje Adamec.

I přes kritickou situaci šéf Chebu i Trutnova jsou proti prodloužení nouzového stavu, zatímco hejtmani by jej zachovali. „Vždyť nic neřeší. Jestli si někdo myslí, že v pondělí nastane konec světa, když nebude trvat, tak se mýlí. Dokonce se obávám, že pokud by byl prodloužen, potom by lidé už vůbec nějaká opatření nedodržovala, navíc řada občanů se v nich nevyzná a upřímně, já jako starosta také ne. Za ODS jsme vládní koalici nabízeli řadu řešení s důrazem na otevření škol i živnostníky, ale nebyli jsme vyslyšeni. Odmítáme kabinetu vystavovat bianco šek,“ míní trutnovský Adamec. Jeho chebský kolega rovněž zavrtí hlavou, když má říci, zda by Sněmovna měla nouzi natáhnout. „Vláda vše jen za nouzový stav schovává a situaci nikterak neřeší. Vždyť co se během něho pro postižené lokality jako jsme my zlepšilo?“ ptá se Jalovec.

Opačný názor má vládkyně Sokolova Renata Oulehlová, která je pro jeho prodlužování. „A vůbec v mém rozhodnutí nehraje roli, že jsem reprezentantkou hnutí ANO. Situace na Sokolovsku je katastrofální, umírají zde lidé a už tak těžkou situaci bez nouzového stavu prostě nezvládneme. Chápu, že pro lidi v ostatních částech země, kde stav není tak dramatický, je jeho pokračování nepřijatelné, ale pro nás je nutností. Pokud by zachránil jen jediný lidský život, budu za něj vděčna.“ S argumentací Oulehlové nesouhlasí místostarosta Trutnova Tomáš Eichler. „Nouzový stav přece nezaručí, že lidé budou opatření dodržovat. Je nutné si uvědomit, že všichni už jsou unaveni a další zpřísňování může zapříčinit nechuť cokoli dodržovat, když veřejnost vidí, že nouzový stav, který trvá od října, nic překotného nepřinesl,“ má jasno předseda Svazku obcí Východní Krkonoše.

Vedení měst nemá jasno, zda by restrikce ohledně uzávěry trvaly, i kdyby nouzový stav padl. „Správně by opatření měla skončit od pondělí, ale předpokládám, že hygienické stanice mají v gesci restrikce prodloužit nezávisle na nouzovém stavu, pokud situace v určitých lokacích není i nadále příznivá,“ zamýšlí se Eichler. Podle České televize by omezení pohybu osob mělo v okresech Trutnov, Cheb a Sokolov trvat tři týdny.

Šéfy měst trápí, zda stát zajistí dostatek pomůcek

Starostové přiznávají, že vůbec netuší, jak budou inkriminované oblasti zásobeny ochrannými pomůckami, neboť lidé v regionech plné nákazy musejí povinně nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku. „Zatím jsem nedostal jedinou informaci, jak k nám do Chebu budou dodávány. O formě distribuce nic nevím. Je třeba si uvědomit, že naše oblast není příliš ekonomicky silná, a tak pokud by si lidé měli pomůcky kupovat sami, byl by to problém. Museli bychom jako radnice lidem pomoci prostřednictvím různých příspěvků,“ predikuje Jalovec.

Ministr Blatný ale ujistil, že do uzavřených okresů půjde až milion pomůcek. „Jenže oficiálně jsme se nic nedozvěděli. Proto seniorům, kteří u nás bydlí v nájemních bytech, jsme respirátory už předem opatřili. Údajně by respirátory a roušky měly přijít ze skladu hmotných rezerv, ale osobně jsem žádný příslib nedostala,“ konstatuje Renata Oulehlová ze Sokolova. Starosta Trutnova Ivan Adamec se obává, že pomůcek od státu nemusí být dostatek. „Počítám, že na každého zbudou tak čtyři ochranné pomůcky, a to je nedostačující. Jsem tvrdý realista, a to díky očkování. Nyní se u nás zastavilo, protože došly odběrné nádoby. Nic nemůže proběhnout bez komplikací, a tak to může dopadnout i s respirátory a rouškami.“

Co městské lídry rovněž zaráží je, že nemají potuchy, jak bude policie České republiky na hranicích okresů provádět kontroly osob. Jedině starostovi z Chebu se policisté ozvali. „Byli jsme požádáni o součinnost s nimi, a to kvůli jejich ubytování. Ale o žádných detailech provádění kontrol jsem se nic nedozvěděl,“ lituje Jalovec.

Nikdo z oslovených starostů se nehodlá obracet na kolegy z Litovle či Uničova, které byly s okolními obcemi loni od 16. do 30. března uzavřeny, a to rovněž kvůli koronavirové pandemii. „Jenže situace tehdy byla úplně jiná. Za prvé se jednalo jen o desítky nakažených a za druhé tehdy byli lidé ze všeho vyděšeni a vládě naprosto důvěřovali a jejich pokyny se řídili. Nyní je vše jinak,“ praví bývalý senátor Adamec. Podle Oulehlové je ale hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) ze starosty z Olomoucka ve spojení. „Z médií jsem se doslechla, že je bude kontaktovat, anebo jim v případě potíží zavolá.“

Starosta Trutnova Ivan Adamec je přesvědčený, že zemi z krize vyvede jen očkování. „Vakcinace proti onemocnění covidu-19 je jedinou cestou, jak se vrátit k běžnému životu. Právě na očkování by měla vláda klást primární důraz. Pokud se nerozjede, nebude nám k ničemu ani další nouzový stav,“ míní bývalý pedagog.