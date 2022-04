Vládní politici uvítali vítězství Macrona, Fiala mu pogratuloval

K výsledku voleb se vyjádřil po zveřejnění projekce francouzských médií, které Macronovi přisuzují přesvědčivé vítězství s asi 58 procenty hlasů. Výsledky přivítali i další politici vládní koalice. Vicepremiér za Piráty Ivan Bartoš ČTK napsal, že je rád, že může pokračovat prohlubování česko-francouzské spolupráce. Podle šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) ve Francii prohrál nacionalismus a populismus.

"Proti agresi a rozpínavosti Kremlu musí stát silná jednotná EU, k čemuž může Francie velkým dílem přispět. Česko zároveň přebírá po Francii předsednictví v Radě EU. Jsem rád, že můžeme pokračovat v prohlubování spolupráce," uvedl Bartoš. Jako dobrou zprávu pro Evropu vnímá obhajobu Macrona Pekarová Adamová. "Nacionalismus a populismus prohrál, a Francie tak bude nadále partnerem v EU a NATO, napsala ČTK.

Macronova krajně pravicová vyzývatelka Marine Le Penová uznala porážku. Zisk 43 procent hlasů považuje Le Penová za "zářné vítězství". Poděkovala všem stoupencům, zejména těm na venkově a v zámoří. Je odhodlaná dál bojovat a připomněla zejména červnové volby do Národního shromáždění. V jejím volebním štábu výsledky sledoval předseda opoziční SPD Tomio Okamura. ČTK napsal, že Le Penová zvítězila morálně. "To, že se probojovala do druhého kola a stala se lídrem opozice, je skutečně velké vítězství. Potvrdilo se, že je největší ženou ve francouzské i evropské politice," uvedl s tím, že Le Penová sice nezvítězila, ale zvítězily její názory.