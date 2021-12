Vojtěch představí protiepidemická doporučení k Vánocům, radí i ohledně Mikuláše

Doporučení k Vánocům dnes vydala také Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES).

"Diskutujeme nadcházející Vánoce a jak doporučeními občanům zabránit tomu, že dojde k masivnějšímu šíření nákazy," uvedl Vojtěch. Záležet bude podle něj na tom, jak si trávení svátků rodiny nastaví a zda se vyhnou větším kolektivům a setkáním s prarodiči.

Nepodporuje ani návštěvy Mikuláše v domácnostech. "Vzhledem k situaci, ve které se teď nacházíme, bych úplně nedoporučoval, aby se odehrávaly tyto návštěvy v rodinách. Chápu, že jde o tradici, ale představuje to riziko," dodal.

Jaká konkrétní protiepidemická opatření ministr Vojtěch ponese v pondělí na vládu, specifikovat dnes nechtěl. O některých návrzích dnes s AntiCovid týmem budoucí vlády diskutoval, v pondělí ráno před jednáním vlády je bude probírat ještě Rada vlády pro zdravotní rizika. Odmítl spekulace o tom, že by vláda v pondělí vyhlásila lockdown. Označil to za hoaxy, které se šíří na sociálních sítích. "Nic takového se určitě nechystá," dodal.

V týdnu před Vánocemi vláda plánuje otestovat děti, zatím se počítá s pondělím 20. prosince. Podle Vojtěcha se diskutuje o tom, jestli test ještě nezopakovat ve středu nebo zda testovat i očkované děti a ty, které covid-19 nedávno prodělaly. MeSES doporučuje, aby se už nyní frekvence testování ve školách zvýšila na dva testy týdně. Navrhují také systém "test-to-stay", kdy se pozitivně testované děti pošlou do izolace, ale ostatní dál chodí do školy a testují se každý den. Rozšířit by se také mělo nošení roušek i na výuku nebo omezit mísení dětí z různých kolektivů.

Plošného testování ve školách a firmách by se měli podle skupiny MeSES účastnit lidé po prodělání nemoci nebo očkovaní. Dostupné by měly být i samotesty. "Kvalitní antigenní testy jsou dnes velmi dobré v zachycení infekčních osob, ale ideální je testovat se bezprostředně před návštěvou. Naopak musíme varovat před omylem, kdy se někdo otestuje několik dní před svátky, a třeba ještě na Silvestra si myslí, že negativní výsledek testu znamená, že není nakažený," uvedl Jan Kulveit, který se zabývá matematickými modely epidemií.

U očkování je podle MeSES potřeba upřednostnit třetí dávky u seniorů před prvním očkování mladých lidí. Pro ještě větší zvýšení proočkovanosti doporučuje, aby se rizikovým neočkovaným lidem posílaly přímo pozvánky s termínem očkování. Pro zvládnutí současné vlny epidemie je podle MeSES nutná kombinace testování a očkování.

"Pokud v některých místech kapacita PCR nestačí a lidé se objednávají na test třeba se zpožděním čtyř dnů, tak než se otestují a dozví výsledek, vir už se šíří jinde," vysvětlil Kulveit.