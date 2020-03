Vojtěch přiznal: Situace není příznivá. Podporuje prodloužení nouzového stavu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to dnes v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna. Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO).