Voličské průzkumy, které vede ANO, lze zveřejňovat do pondělí

Vedení Libereckého kraje mají šanci uhájit Starostové, neboť podle průzkumu volebních potenciálů, který na přelomu srpna a září provedly agentury Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, by na severu Čech byli druzí. S výjimkou Moravskoslezského a Jihomoravského kraje by skončili do čtvrtého místa. Ve Zlínském kraji by stříbrná příčka mohla patřit vládnoucí KDU-ČSL.

Největší volební potenciál mělo ANO v Moravskoslezském (40,5 procenta), Ústeckém (37,5 procenta) a Olomouckém kraji (35,5 procenta). V ostatních regionech se pohyboval kolem 30 procent, nejnižší byl v Libereckém a Středočeském kraji. ČSSD by mohla pomýšlet maximálně na desetiprocentní, tedy dvoutřetinový výsledek v porovnání s krajskými volbami před čtyřmi lety.

Piráti se podle průzkumu v souladu s modely pro volby do Sněmovny dělí o druhé a třetí místo nejčastěji s ODS, která možná propadne v Ústeckém kraji. Místa v zastupitelstvech by mohlo mít jisté i hnutí SPD, ke kterému se podle průzkumů přiklonila část voličů KSČM.

ANO dlouhodobě vévodí žebříčku politických uskupení i ve volebních modelech pro sněmovní volby. Podle posledních průzkumů agentur CVVM, Median, STEM a Kantar CZ by vládní hnutí volilo 27,5 procenta až 33,7 procenta lidí. Zisk Pirátů se pohybuje od 12,5 procenta do 19,5 procenta, výsledek občanských demokratů od 11 procent do 15 procent.

Sociálním demokratům volební modely přiřkly 5,5 až 10,5 procenta hlasů, komunistům 4,5 procenta až 9,5 procenta. Hnutí SPD by mohlo získat 4,5 procenta až osm procent hlasů, Starostové 4,2 procenta až 6,5 procenta hlasů. TOP 09 by podle modelů mohla dostat 3,3 procenta až 6,5 procenta hlasů, KDU-ČSL pak 3,5 procenta až 6,1 procenta hlasů.