Vondráček Zemana navštívil na jeho přání, personál si ho všiml

"Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám," napsal v prohlášení Vondráček. Do nemocnice přijel, jak uvedl v Rádiu Impuls, za Zemanem sám a od vstupu ho k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba. Mynář už byl podle předsedy Sněmovny na místě.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že Mynář přivedl Vondráčka k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu podle nemocnice pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil. Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen.

Vondráček zopakoval, že Zeman před ním vlastnoručně podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Sněmovny. Pochyby o tom, zda u prezidenta skutečně byl, mluvil s ním a jestli svolání zasedání podepsal Zeman osobně, ho mrzí, uvedl.

Nemocnice se ve čtvrtečním prohlášení také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Vondráček se dnes ohradil vůči tomu, že Zemanův zdravotní stav komentoval. "Nejsem lékař. Nic takového mi nepřísluší. Proto jsem to ani nedělal a všechny takové dotazy jsem s ohledem na přání pana prezidenta odmítal. Popsal jsem pouze, jak na mě působil, a krátce i to, o čem jsme se spolu bavili. Jsem přesvědčený, že má na tyto informace veřejnost právo," sdělil předseda Sněmovny.

Policie dnes informovala, že ochranná služba neumožní přímý kontakt Zemana s lidmi, kteří předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá Vondráčkovu návštěvu za chybu. Předseda Sněmovny měl podle ministerského předsedy zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená.

Personál ÚVN návštěvu Vondráčka zaznamenal, předpokládal souhlas lékaře

Personál Ústřední vojenské nemocnice zaznamenal čtvrteční návštěvu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a prezidentova kancléře Vratislava Mynáře u prezidenta Miloše Zemana. Z úcty k autoritě kancléře ale předpokládal, že byla návštěva konzultována s ošetřujícím lékařem. Na dotaz ČTK to dnes odpověděla Zinke. Uvedla také, že pracovní návštěvy u pacientů, kteří jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče, nejsou zpravidla vhodné.

Podle Zinke u návštěv u nemocných v ÚVN je v současnosti standardně kontrolován doklad bezinfekčnosti onemocnění covid-19, návštěva by také měla mít nasazen respirátor. "Strategie na našich odděleních intenzivní péče je taková, že návštěvy nejsou zakazované, ale jsou regulovány tak, aby nebyla narušována léčebná péče, provádění hygieny, potřebných vyšetření a podobně," uvedla.

Podmínkou návštěvy je podle ní vždy souhlas pacienta a každá návštěva musí být ve prospěch pacienta, měla by být pro něj především povzbuzením a podporou. "Proto je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je v danou dobu návštěva vhodná. Zajisté pacienta podpoří návštěva blízkých, nicméně pracovní návštěvy u pacientů, kteří jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče, zpravidla nejsou vhodné," dodala.

Okolnosti čtvrteční návštěvy Vondráčka s Mynářem podle mluvčí nemocnice prověřuje v interním šetření. "Nicméně lze informovat, že personál příchozí zaznamenal, avšak veden úctou k autoritě pana kancléře, který patří k častým návštěvám u pacienta, předpokládal, že vhodnost návštěvy byla s ošetřujícím lékařem konzultována," poznamenala. Dodala, že pacient na jednotce intenzivní péče je sice nepřetržitě sledován, nicméně během návštěv, s ohledem na soukromí, personál bezprostředně u lůžka trvale přítomný být nemusí.

Zinke zároveň uvedla, že provoz oddělení není hospitalizací prezidenta omezen. "Pouze byly ze strany ÚVN zajištěny podmínky pro přítomnost ochranné služby, která plní povinnosti spojené s ochranou hlavy státu. Zde bych velmi chtěla ocenit jejich vstřícnost a profesionalitu," doplnila.