Vystrčil žádal o koordinaci ústavních činitelů k Bělorusku

Dopis, který má ČTK k dispozici, byl odeslán v polovině srpna, tedy ještě před prezidentovým úrazem. Vystrčil v něm žádal koordinaci postoje k vývoji v Bělorusku. Mynář také rádiu Frekvence 1 řekl, že se Vystrčil domáhal porušení zákona, když žádal nestandardním způsobem informace od bezpečnostních služeb. Předseda Senátu odmítl i toto obvinění.

Mynář v rozhovoru na Frekvenci 1 v souvislosti s nedávnou Vystrčilovou cestou na Tchaj-wan řekl, že si předseda Senátu "hraje na tvůrce zahraniční politiky, ale i na prezidenta" České republiky. "Asi se neví, že pan Vystrčil v době rekonvalescence pana prezidenta vyzývá a svolává schůzku nejvyšších ústavních činitelů, samozřejmě bez pana prezidenta, a ještě se dožaduje porušení zákona tím, že žádá informace řekněme nestandardním způsobem od bezpečnostních služeb, a nejenom ty informace, které jsou k dispozici normálně z médií, což samozřejmě je v rozporu se zákonem a se zákonem o bezpečnostních službách," řekl Mynář.

Podle mluvčí Senátu Sue Nguyen považuje Vystrčil tuto interpretaci dopisu za "falešnou a manipulativní". Vystrčil dopis zaslal 18. srpna, adresáty jsou předseda vlády Andrej Babiš, předseda Sněmovny Radek Vondráček (oba ANO), ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD).

V dopise uvádí, že vzhledem k překotnosti vývoje v Bělorusku a k riziku další eskalace považuje za potřebné usilovat "všemi prostředky o efektivní koordinaci postojů nejvyšších ústavních představitelů k zásadním otázkám zahraniční politiky". Dodává, že k tomu je potřeba dostupnost "včasných, dostatečně konkrétních a kontextuálních informací" o aktuální situace v Bělorusku a jejích možných dopadech. Oslovené politiky proto požádal o spolupráci a "realizaci přiléhavých forem efektivního přímého komunikačního kanálu", ze kterého by bylo možné získat podstatné informace k Bělorusku. Zdůvodňuje to tím, že by jako předseda Senátu měl mít k dispozici aktuální informace pro výkon své funkce nejen z běžně dostupných otevřených zdrojů. Představitele vlády proto požádal o jejich poskytnutí.

Zároveň nabídl, že je připraven zorganizovat společnou schůzku, na které by patřičné informace získali a případně projednali i další témata.

Mezi adresáty dopisu chybí Zeman. Vystrčil to Frekvenci 1 zdůvodnil tím, že prezident se v době vzniku dopisu k povolebnímu vývoji v Bělorusku nijak nevyjadřoval. Podle Nguyen byl dopis adresován "panu premiérovi a členům vlády, do jejichž kompetence zahraniční a bezpečnostní politika spadá, a předsedovi Poslanecké sněmovny, které je vláda odpovědná".

Vystrčil odmítl, že by svolával schůzku ústavních činitelů v době, kdy se Zeman zotavoval ze zranění ruky. Prezident si ruku zlomil 25. srpna, dopis byl odeslán o týden dříve.

Vystrčilovi obratem druhý den odpověděl premiér Babiš, který mu poděkoval za zájem o zahraničněpolitická témata a přivítal "přirozenou shodu" na hodnocení událostí v Bělorusku. K žádosti o informaci napsal, že není problém, aby o ně požádal příslušné orgány, za které označil ministerstvo zahraničních věcí a rozvědné služby. "Ujišťuji Vás, že naprosto nic nebrání tomu, abyste pro řádný výkon své funkce využíval nejen informace z otevřených zdrojů, a obrátíte-li se jako druhý nejvyšší ústavní činitel na příslušné orgány, které jsou zdrojem relevantních informací, věřím, že pro Vás budou zajištěny s nejvyšší naléhavostí," uvedl Babiš. Dodal, že Hamáčka požádal, aby "v tomto směru učinil potřebné kroky".

Ohledně společné schůzky Babiš Vystrčila odkázal na pravidelná setkání nejvyšších ústavních činitelů, které svolává prezident. To se uskuteční po půl roce 29. září v Lánech. Vystrčila Zeman ale na poradu oproti minulosti nepozval. Zdůvodnil to tím, že Vystrčil jel na návštěvu Tchaj-wanu, i když mu ji ostatní ústavní činitelé nedoporučili. Na schůzky ústavních činitelů ho proto již nechce zvát. Cesta Vystrčila na Tchaj-wan se uskutečnila až po odeslání jeho dopisu. Zeman své rozhodnutí nezvat předsedu Senátu oznámil po jeho návratu z Tchaj-wanu.