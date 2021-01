Zástupci koalice Spolu chtějí od vlády informace o očkování

Zopakovali, že chtějí, aby se dolní komora dnes hned na začátku schůze zabývala právě očkovací strategií České republiky. Před debatou o prodloužení nouzového stavu musí kabinet ve Sněmovně odpovědět na otázky o očkování a odškodnění lidí postižených covidem, míní místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Kromě zmíněných dat chce opozice po vládě a ministerstvu zdravotnictví, aby zajistily dostupnost systému očkování pro všechny věkové skupiny a dostupnost informací, věrohodně vysvětlily chyby provázející začátek registrace k vakcinaci, plně představily očkovací strategii. Strany též chtějí vědět, proč premiér Andrej Babiš (ANO) ustoupil od záměru otevřít rezervační systém 1. února pro všechny české občany.

Občané v každém kraji by měli vědět, zda dostávají stejný procentuální podíl dodávek vakcíny pro rizikové skupiny jako ve vedlejším kraji, míní Stanjura. "Pokud nebudeme znát přesná čísla, budou vznikat jen spekulace a nevraživost mezi občany," poznamenal. Například liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pondělí kritizoval nerovnoměrné rozdělování vakcín. Z čísel, která jsou k dispozici do 14. ledna, bylo do nemocnic a zdravotnických zařízení v Praze distribuováno 32 procent vakcíny, do nemocnic a podobných zařízení v Brně 19,4 procenta a do Libereckého kraje sotva 2,8 procenta, uvedl.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se dodávky vakcíny do jednotlivých krajů odvíjejí od počtu obyvatel a počtu lidí starších 65 let v regionu. Praha a Brno jich podle něj mají víc, protože slouží jako centrum k další distribuci pro Čechy a Moravu.

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Pokud vláda získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna. Podle Stanjury se o svém postupu ještě poradí poslanecké kluby. "Ve čtvrtek se nějak rozhodneme i na základě toho, jak vláda zdůvodní svoji žádost. Zatím je takové automatické, že opakovaně měsíce klademe stejné otázky a nedostáváme odpovědi," poznamenal.

Podle Anticovid týmu je též nutné, aby vláda zmírnila ekonomické dopady koronaviru na společnost. Požaduje uvolnění celého maloobchodu nejen podle sortimentu, rychlé a jednoduché vyřizování kompenzací, pravdivé informace o výši poskytnutých náhrad nebo odpuštění sociálních odvodů u živnostníků a malých firem do 50 zaměstnanců, tedy obnovení programu Antivirus C.