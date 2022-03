Zeman je z Putina zklamaný, cítí se svým podvedený, tvrdí Jindrák

Odpovídal v něm na otázky týkající se vpádu ruské armády na Ukrajinu, který Zeman navzdory své předchozí dlouhodobé podpoře Ruska odsoudil. Podle Jindráka roli zřejmě hraje také to, že Zeman pamatuje invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

"Myslím, že z Putina je Miloš Zeman zklamán. Cítí se být svým způsobem i podvedený," řekl Jindrák. Názor na ruský útok na Ukrajinu si podle něj Zeman udělal rychle. "Myslím, že kvůli vážnosti situace okamžitě věděl, že takový projev říct musí," uvedl Jindrák. "Za klíčovou věc ale považuji, že o vyznění informoval premiéra Petra Fialu ještě předtím, než ho v televizi pronesl," dodal.

Zeman je jedním z posledních aktivních politiků, který zažil rok 1968, upozornil Jindrák. "Přišel tehdy o práci a byl součástí tehdejšího dění. I osobní prožitek v tom nejspíš hraje velkou roli," řekl. Nemyslí si ale, že by se teď Zeman postavil proti Rusku a jeho lidu, že by změnil přístup třeba k ruské literatuře a hudbě. "Skutečně to souvisí se současnou politickou reprezentací v Moskvě a zejména s prezidentem Putinem," dodal.

Současné Zemanovy výzvy k tvrdším sankcím vůči Rusku podle Jindráka nejsou překvapivé, prezidentovým dlouhodobým tématem byl boj proti terorismu, upozornil. "Když vidí obrázky z Ukrajiny, jak se tam rozbíjejí civilní objekty, že to je nevyprovokovaná agrese ze strany Ruské federace, jen to potvrzuje jeho dlouhodobou kontinuitu ve smyslu, že je potřeba proti agresorům bojovat," řekl.

Možnost, že by se do bojů na straně Ukrajiny s prezidentovým svolením zapojili dobrovolníci z Česka, Jindrák označil za poměrně složitý právní problém. "Myslím, že by se mělo najít řešení, aby bylo v pořádku po všech stránkách. Aby to nebyla nějaká pobídka našim lidem ve smyslu, že bychom je vyzývali, aby šli bojovat na Ukrajinu. Protože hrozí, že když se do konfliktu zapojí jeden stát NATO, může to být záminka pro ruskou stranu," řekl. Jindrák by si dokázal představit, že prezident by povolení nevydával, ale dobrovolníci v bojích na ukrajinské straně by mohli zpětně dostat individuální nebo generální pardon od případného stíhání.

Jindrák také uvedl, že Zeman v roce 2017, když se během jeho návštěvy Moskvy na webu ruského armádního kanálu Zvezda objevil článek oslavující sovětskou invazi do Československa v roce 1968, chtěl okamžitě odjet domů, pokud se Rusové neomluví. Zůstat v Moskvě podle Jindráka Zemana přiměla předem domluvená omluva ruského premiéra Dmitrije Medveděva během jejich setkání.