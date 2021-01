Vondráček: Budu naléhat na Zemana, aby Vystrčila zval na porady

Oběd Zemana s Vystrčilem dnes začal ve 13:00 na Pražském hradě, oba politiky u něj doprovodil kancléř Vratislav Mynář. Prezident zve tradičně na novoroční setkání předsedy Sněmovny i Senátu, letos ale oproti zvyklostem Vystrčil pozván nebyl. Důvodem jsou spory, které prezident s druhým nejvyšším ústavním činitelem má. Jejich příčinou je především loňská cesta Vystrčila na Tchaj-wan, se kterou Zeman i další ústavní činitelé nesouhlasili. Vystrčil misí na Tchaj-wan naplnil odkaz svého předchůdce ve funkci Jaroslava Kubery (ODS).

Vondráček řekl, že by odlišoval pozvání na oběd a setkávání nejvyšších ústavních činitelů. Na koordinační schůzce k zahraničním záležitostem by podle něj předseda Senátu neměl chybět. "Budu nadále naléhat na pana prezidenta, jestli se s tím nedá něco dělat," řekl Vondráček. Záležitost je podle něj řešitelná. "Jsem přesvědčen, že míč je na straně pana Vystrčila, a že to, jak se vyjadřoval třeba o panu prezidentu, že lže, a říkal to několikrát, že to není vhodné, aby se takto spolu bavili ústavní činitelé a že by to třeba spravil nějaký dopis, kde by se to uznalo, že to možná není nejlepší nápad, že to je chyba," řekl.

Dodal, že do sporu Zemanovi a Vystrčilovi zasahovat nebude, protože to "jsou dospělí lidé a mají svůj vlastní rozum". Poznamenal také, že cestou na Tchaj-wan i přes nesouhlas ostatních ústavních činitelů se Vystrčil zachoval jako sólista, čímž z Vondráčka učinil sólistu při dnešním obědě.

Dnešní setkání bylo podle Vystrčila neformální a oba politici spolu probrali více témat. Mluvili například o podzimních volbách, přípravě hnutí ANO na ně nebo o zahraničních záležitostech. Zmínili také očkování proti koronaviru. Zeman má podle Vondráčka stanoven termín očkování na příští týden, konkrétní datum si podle něj prezident sdělovat nepřeje.

Právě teď. Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přijal na Pražském hradě poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karla Turečka. pic.twitter.com/311qZdDIwW — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 13, 2021

Vondráček připomněl, že se Zeman obrátil dopisem na izraelského prezidenta Reuvena Rivlina, aby Izrael české straně pomohl s organizací očkovací kampaně. Zeman dnes podle předsedy Sněmovny dostal od svého protějšku kladnou odpověď. "To je dobrá zpráva pro nás, že třeba přijde pomoc i z této strany," řekl Vondráček. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák ČTK obdržení dopisu potvrdil. Izraelský prezident podle něj pomoc přislíbil, zapojí se do ní podle něj izraelská vláda.