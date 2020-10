Zeman nestojí za národem, zarazilo mě, že ignoroval volby. Lidé volají po změně, říká pro EZ Jurečka

Napíná všechny síly, aby pomohl živnostníkům, kterým narůstající koronavirová pandemie znovu zavřela provozovny anebo jejich podnikání výrazně omezila. Lídr lidovců Marian Jurečka bude na vládu vyvíjet tlak, aby OSVČ dostaly kompenzační bonus ve výši pětadvaceti tisíc korun, stejně jako na jaře. „Budeme se snažit aktivizovat z naší pozice komunikaci s vládou, abychom kromě pětadvacítky, nastartovali i ošetřovné na osmdesát procent, případně i další podpory pro všechny sektory, aby měly nějakou perspektivu či jistotu. Rovněž usilujeme o další odložení EET,“ tvrdí kandidát na hejtmana Olomouckého kraje.

Jurečka se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz ještě jednou pozastavil u prezidenta Miloše Zemana, který se stal prvním polistopadovým nejvyšším ústavním činitelem, jenž nešel volit. Hlava státu ignorovala druhé kolo senátních voleb, neboť si na Praze 5, kde měl volit, nikoho z dvojice Michael Žantovský (nominovaly jej ODS, TOP 09 a hnutí STAN) a Václav Láska (Senátor 21) nevybral. „Je to zajímavé zjištění, protože pan prezident celou politickou kariéru vyzýval národ, aby chodil volit, protože pravidelně tvrdil, že k urnám se má chodit vždy. Musím říci, že mě svým rozhodnutím překvapil,“ míní místopředseda Hospodářského výboru v Poslanecké sněmovně.

Bývalý ministr zemědělství v Sobotkově vládě přiznal, že jej netěší výsledek stranických kandidátů ve druhém kole senátních voleb, v nichž lidovci neobhájili šest mandátů, ale získali jen tři senátory. „Zvláště těsné prohry našich kandidátů ve Vyškově i Strakonicích mě hodně mrzí.“ Jurečka ale přiznal, že mu náladu vylepšil celkový úspěch opozice jak v senátních, tak i v krajských volbách. „Už nyní můžeme hovořit o nějakém vzkazu od veřejnosti, která uvažuje o změně politického složení sil. Určitě by bylo chybou, kdybychom se před sněmovními volbami nyní jako opozice uspokojila a myslela si, že automaticky výsledek potvrdíme i příští podzim, ovšem určitý základ tu vidím.“

Zákonodárce si všiml, že občany nejvíce trápí, že neví, co je nyní čeká. „Lidi, kteří mně osobně volají, totiž kromě strachu o životy svých blízkých, nejvíce trápí a sužuje, že nevědí, co bude za týden, za čtrnáct dní či měsíc. Je nutné, aby všichni měli alespoň nějaký výhled do nejbližších dnů,“ je přesvědčený předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

STRANICKÉHO ŠÉFA MRZÍ DVĚ TĚSNÉ SENÁTNÍ PROHRY

Pane předsedo Jurečko, lidovci neobhájili ve druhém kole senátních voleb šest mandátů. Předpokládám, že u vás tak panuje mírné rozladění, byť například Jaroslav Klaška prohrál ve Vyškově s Karlem Zitterbartem z hnutí STAN o pouhých 27 hlasů a těsně neuspěl ve Strakonicích i Luboš Peterka, jenž podlehl Tomáši Fialovi z ODS o 45 hlasů...

Máte pravdu, úplně s výsledky druhého kola senátních voleb z pohledu KDU-ČSL spokojen nejsem, což je logické, protože jsme neobhájili šest mandátů, ale máme jen tři senátory. Vámi zmíněné těsné prohry našich kandidátů mě velice mrzí, což jsou téměř rekordní zápisy. (Absolutní rekord v těsné výhře ve druhém kole drží paradoxně lidovci, a to zásluhou Petra Pitharta, který v Chrudimi v roce 2006 vyhrál nad kandidátkou ODS Janou Fischerovou o neuvěřitelných 24 hlasů – pozn. red.). Když ale budu hodnotit z celkového pohledu senátní i krajské volby z minulého týdne, pak mě jejich výsledky těší, protože přinesly velké vítězství současných opozičních stran. A tak tady určitě vidím pozitivní signál směrem k budoucnosti. Určitě by bylo chybou, kdybychom se před sněmovními volbami nyní jako opozice uspokojila a myslela si, že automaticky výsledek potvrdíme i příští podzim. Myslím, že všichni to vnímají tak, že nás čeká velké množství práce, ale už nyní můžeme hovořit o nějakém vzkazu od veřejnosti, která uvažuje o změně politického složení sil.

Soudržnost opozičních stran jste předvedl společně se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, když jste v podvečer přišli do improvizovaného volebního štábu ODS, kde jste všichni deklarovali, že vyvinete tlak na vládu, aby pomohla drobným živnostníkům a podnikatelům. A to v době, kdy se kvůli skokovému nárůstu onemocněním covidem-19 omezuje či dokonce zavírá činnost firem anebo provozoven. Co ale na tiskové konferenci nezaznělo je, zda budete usilovat o další prodloužení odkladu Elektronické evidence tržeb (EET), která má pro všechny živnostníky začít hromadně platit od 1. ledna 2021?

Když budu nyní hovořit za KDU-ČSL, tak naše strana opakovaně navrhovala, aby se blížící se povinnost o zavedení EET znovu prodloužila a její pardon odkladu trval až do roku 2022. Jsme připraveni opětovně zmíněný návrh překládat jak ve Sněmovně, tak Senátu, protože si myslíme, že současná situace se dotýká všech ekonomických oblastí. Proto je na místě, abychom EET posunuli do pozdějšího termínu. Nemusím asi říkat, že živnostníci nyní potřebují peníze vynaložit na přežití a nikoli na pořízení EET. Samozřejmě je nutné, aby OSVČ dostaly další kompenzační bonusy jakou byla jarní pětadvacítka.

Jak je reálné, aby nejzranitelnější skupina, kterou představují drobní živnostníci, dostala zmíněnou podporu formou pětadvaceti tisíc korun od státu?

Budeme se snažit aktivizovat z naší pozice komunikaci s vládou, abychom kromě pětadvacítky, nastartovali i ošetřovné na osmdesát procent, případně i další podpory pro všechny sektory, aby měly nějakou perspektivu či jistotu. A nyní je jedno, zda už jsou restrikcemi postiženy anebo je zákaz či výrazné omezení v souvislosti s dalšími opatřeními teprve čeká. Lidi, kteří mně osobně volají, totiž kromě strachu o životy svých blízkých, nejvíce trápí a sužuje, že nevědí, co bude za týden, za čtrnáct dní či měsíc. Je nutné, aby všichni měli alespoň nějaký výhled do nejbližších dnů.

COVIDOVÝ KRACH NESVĚDČÍ O PODNIKATELOVĚ NEZDARU

Premiér Andrej Babiš v pátek vyzval lidi, aby víkend strávili doma. Co na jeho výzvu zpětně říkáte, když se konalo druhé kolo senátních voleb? Vláda společně s prezidentem Milošem Zemanem Senát neuznává, domníváte se, že mohlo jít o cílený, promyšlený záměr?

Věřím, že pan premiér svůj apel nemyslel směrem k volební účasti ve druhém kole senátních voleb. Podle mého názoru to tak nemínil. Určitě bych ale s ministerským předsedou souhlasil v tom, abychom v následujících čtrnácti dnech bedlivě vážili, s kým se budeme stýkat a jaké další kontakty musíme realizovat. Jako předseda opoziční strany bych chtěl lidi vyzvat, aby byli skutečně uvážliví, ohleduplní a respektovali vládní nařízení. Máme také nějaký zdravý rozum, tím bychom se měli řídit a ne jen čekat na další restrikční opatření.

Současná hlava státu se zapsala do historie země tím, že nešla volit. Ještě nikdy se totiž doposud nestalo, aby prezident nepřišel k urnám. Zarazilo vás jeho rozhodnutí? Miloš Zeman své rozhodnutí odůvodnil tím, že na Praze 5, kde měl volit, si ve druhém kole nikoho z dvojice Michael Žantovský (nominovaly jej ODS, TOP 09 a hnutí STAN) a Václav Láska (Senátor 21) nikoho nevybral.

Je to zajímavé zjištění, protože pan prezident celou politickou kariéru vyzýval národ, aby chodil volit, protože pravidelně tvrdil, že k urnám se má chodit vždy. (Zeman několikrát řekl, že chce zavést povinnou volební účast, před letošními krajskými volbami i začátkem senátních dokonce lidem vzkázal, aby zvedli zadky a šli volit - pozn. red.). Musím říci, že mě svým rozhodnutím opravdu překvapil. Ale mnohem více mě zarazilo jeho vyjádření v rozhovoru pro MF Dnes. Z mého pohledu velmi neférově hovořil o velkém počtu lidí, kteří mají živnosti anebo firmy, kdy uvedl, ať neschopní zkrachují. Je nutné si uvědomit, že bankrotovat letos, kdy podnikatele neustále ovlivňují restrikce ohledně covidu-19, je něco úplně jiného, než neobhájit své podnikání při běžných ekonomických výkyvech, které ekonomický cyklus s sebou přináší. Osobně jsem přesvědčený, že prezident by měl být státník, který především stojí za národem a měl by vystupovat tak, aby kromě životů lidí chránil i jejich živobytí. Měl by mít pro podnikatele v tak těžké i složité době pochopení a spíše je podpořit. A to jsem v jeho rétorice, kterou předvedl, naprosto postrádal.