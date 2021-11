Zeman se domnívá, že povinné očkování je jedinou cestou z krize

Zeman měl ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus, podle lékařů se u něj příznaky neprojevily. K summitu, který se koná v Budapešti, se připojil on-line.

"Uvažujme podobně jako Rakousko o povinném očkování, protože se zdá, že je to opravdu jediná cesta, jak se z té covidové krize dostat," řekl Zeman ostatním prezidentům. "Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta," dodal.

K povinnému očkování některých profesních skupin a seniorů se přiklání vláda v demisi. Dnes jej podpořil i Ústřední krizový štáb, povinně očkovat by se podle něj měli zdravotníci, sociální pracovníci, členové záchranného systému, vězeňská služba, vojáci, dobrovolní hasiči u některých jednotek a lidi nad 60 let. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že nyní by mělo ministerstvo zdravotnictví navrhnout znění vyhlášky o povinném očkování.

O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 let stát uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru. Vláda otevřela debatu minulé pondělí, nyní podle Hamáčka jedná skupina na úrovni náměstků. Představitelé příští vlády se k povinnému očkování zatím stavěli odmítavě.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dříve také uvedl, že vybrané profese a lidé nad 60 by měli být podle odborníků úplně naočkovaní 1. února. Povinné očkování některých profesí podle něj podpořili i hejtmani.

Zeman je očkován i třetí, posilující dávkou. Test na koronavirus měl pozitivní po čtvrtečním návratu do Lán po měsíc a půl dlouhém pobytu v nemocnici. Byl proto poté převezen zpět do Ústřední vojenské nemocnice, kde mu byly podány protilátky.