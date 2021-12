Zeman se v Lánech setkal s Fialou, tentokrát bez plexiskla

Zeman Fialu přijal v Masarykově pracovně lánského zámku. Prezident po návratu z nemocnice musel být kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, všechny návštěvy proto přijímal zpoza plexisklové zábrany. Schůzka s Fialou je první, která se koná bez těchto opatření.

Koalice je s hlavou státu ve sporu kvůli jmenování Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. Zeman v pátek potvrdil, že ho do čela české diplomacie jmenovat nechce. Jako důvody svého postoje uvedl nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Lipavského a hlavu státu rozdělují také odlišné názory na vztahy k Rusku nebo k Číně, což ale Zeman v oficiálním vyjádření jako příčinu svého nesouhlasu nezmínil.

Koalice za Lipavským stojí. Její lídři se shodují na tom, že v případě nejmenování Lipavského budou muset podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Ústavní soudci by měli poté vymezit ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů.

Svůj další postup koalice oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční v pražském Hrzánském paláci přibližně v 17:30. Pokud Zeman neustoupí, jsou pravděpodobné dvě další cesty, kterými by mohla koalice postupovat. Buď se Fiala s prezidentem dohodne na ustanovení vlády bez Lipavského a koalice následně podá kompetenční žalobu, nebo se na Ústavní soud obrátí rovnou a vláda do vynesení verdiktu jmenována nebude. V prvním případě by ministerstvo zahraničí dočasně vedl přímo Fiala nebo předseda Pirátů a kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Lipavský by se nejspíš stal prvním náměstkem ministra zahraničí, a Černínský palác by tak de facto řídil.

Jako mediátor sporu mezi prezidentem a koalicí se nabídl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Je podle něj potřeba nalézt řešení, aby "se vlk nažral a koza zůstala celá".

Pokud by z jednání vyplynulo jmenování vlády, stalo by se tak pravděpodobně v pátek. Dočasné vedení by kromě ministerstva zahraničí mělo i zemědělství, jehož řízením by byl pověřen předseda lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Koaliční uchazeč o tuto funkci Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) totiž jako jediný nejednal se Zemanem kvůli své koronavirové nákaze. Prezident by ho mohl do čela resortu jmenovat po Novém roce.