Zeman souhlasí s obrannou smlouvu s USA, základnu by ale nepodpořil, řekl Fiala

Dojednávat obrannou smlouvu se Spojenými státy, kterou má většina zemí v regionu, bude ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Debata o americké základně podle Fialy nemá smysl, protože ji Česku nikdo nenabízí.

Prezident podle premiéra také podpořil postup vlády při zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny v důsledku ruské agrese. O strategické koncepci k uprchlické vlně dnes jednala také Bezpečnostní rada státu, stejně jako energetické a kybernetické bezpečnosti ČR. "České republice a českým občanům žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale vyhodnocujeme všechny hrozby a všechna rizika a všechny přímé i nepřímé vlivy, které souvisejí s ruskou agresí," uvedl premiér.

S jednáním mezi Českem a USA o smlouvě o obranné spolupráci podle Fialy prezident souhlasil kvůli ruské agresi na Ukrajině. "Sám k tomu dodal, že před ruskou agresí by byl zdrženlivější, ale nyní to bude podporovat," dodal premiér na tiskové konferenci po jednání s prezidentem v Lánech na Kladensku.

Případné zřízení americké vojenské základny na českém území by Zeman podle premiéra nepodporoval. Fiala ale zdůraznil, že Česko o žádné základně s USA nejedná. "Nikdo nás o základnu nepožádal, my jsme o žádné základně nejednali a není to téma, které by bylo na pořadu dne," zdůraznil Fiala. Souhlas s vytvořením základny v ČR by podle premiéra musely vyslovit obě parlamentní komory. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl pro schvalování referendem.

Ministerský předseda uvedl, že bude prezidenta na jeho žádost znovu zastupovat na summitu NATO, který bude v červnu v Madridu. Zeman podle premiéra svou absenci zdůvodnil tím, že mu lékaři zakázali cestovat letadlem.

Zeman také požádal Fialu o to, aby reprezentace běloruské opozice měla v ČR vytvořeny důstojné podmínky "ve formě styčné kanceláře nebo běloruského domu", uvedl premiér. Prezident rovněž vyzval ke vstřícnosti při udělování víz běloruským studentům, kteří se podobně jako opozice staví proti režimu Alexandra Lukašenka, jenž umožňuje ruské útoky na Ukrajinu z běloruského území.