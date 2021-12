Zeman údajně Lipavskému pouze naznačoval, aby se vzdal kandidatury

O prezidentově doporučení pro Lipavského informovala s odkazem na dva zdroje Frekvence 1. Lipavský podle ní sdělení, že ho ministrem nejmenuje, od Zemana jasně slyšel.

Lipavského setkání s prezidentem na zámku v Lánech patřilo mezi schůzky s kandidáty na ministry ve vládě Petra Fialy (ODS). Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra. Média spekulovala, že prezidentovy výhrady se týkají právě Lipavského. Bývalý pirátský poslanec se po úterním setkání k záležitosti konkrétně nevyjádřil, situaci nekomentoval ani Pražský hrad. Fiala uvedl, že na nominaci kandidátů na členy kabinetu koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se nic nemění.

Deník N s odvoláním na tři zdroje píše, že Zeman při setkání mluvil o tom, že pro Lipavského by se mohlo najít i jiné uplatnění. "Neřekl ale ani jednou přímo, že má odstoupit. Naznačil, že by mohl být finančně zajištěný, kdyby zvolil jinou variantu," cituje deník jednoho z lidí, kteří průběh schůzky znají. Prezident podle něj Lipavskému sdělil, že přehodnotit životní rozhodnutí není nic špatného. Lipavský to přešel bez komentáře.

"A pak Zeman citoval úryvek z bible: Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory," popsal zdroj Deníku N. "Naznačil mu, zda by neskončil, to ano. Vyloženě ho k tomu ale nevyzval," cituje deník další svůj zdroj. Před tím prezident podle zdrojů deníku mluvil o tom, že se mu nelíbí Lipavského postoje k Izraeli. Zeman dlouhodobě volá po přesunutí českého velvyslanectví do Jeruzaléma, podle Lipavského je třeba takovou věc náležitě zvážit.

Prezident podle ústavy jmenuje předsedu vlády "a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů". O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.