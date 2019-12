Zeman ve vánočním poselství zkritizoval soudy, lidem popřál bolest

Situaci v Česku v dalších ohledech chválil, vyzdvihl například nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní ekonomický růst, poměrně nízký státní dluh a růst průměrné mzdy a starobních důchodů.

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh, k němuž do tohoto týdne předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí. Zeman uvedl, že ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. "Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoli jedinou podmínkou," konstatoval.

Prezident v projevu připomněl statistiky, podle kterých stavební řízení v ČR patří k nejpomalejším na světě. "Jsme na krásném 162. místě na světě ze 180 států, někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí," konstatoval. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí.

Do slova pomalost by se daly podle Zemana shrnout i další problémy, které chtěl zdůraznit. Neúměrně se podle něj vlečou i známé justiční případy, například kauzy zkrachovalého stavebního projektu H-System nebo stíhání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové kolem nákupu letounů CASA. "A i když David Rath byl doslova přichycen s úplatkem v ruce, soudní proces s ním trval sedm let. Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) přispěje k tomu, aby se soudní jednání zrychlilo," uvedl.

Zeman apeloval i na to, aby se rychleji stavěly dopravní stavby. "Věřím, že nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) rovněž přispěje k tomu, aby se například dálnice nepřipravovala 13 let," konstatoval. Opakovaně také kritizoval vysoký počet daňových výjimek. Podle hlavy státu by to zvýšilo příjmy státu o víc než 300 miliard korun.

V úvodu zhruba čtvrthodinového vystoupení Zeman připomněl, že zahraniční velvyslance v Praze obvykle vítá slovy o tom, že byli přiděleni do úspěšné země. "Má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, stabilní ekonomický růst, relativně klesající a poměrně nízký státní dluh," uvedl. Chválil také rostoucí průměrnou mzdu a důchody. "I když o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat," míní. Kabinet také pochválil za předložení Národního investičního plánu.