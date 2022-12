Pražský hrad dostal pokutu od ministerstva vnitra. Mynář řekl, v čem se pochybilo

Hlavní jídla ve školních jídelnách by mohla být od 1. února 2023 o 20 procent dražší než nyní. Cena za přesnídávky a odpolední svačiny by se mohla zvýšit až o 30 procent. Růst ceny pokrmů by mělo umožnit navýšení finančních limitů na nákup potravin pro jídelny ve školách, vyplývá to z aktuálního návrhu novely vyhlášky o školním stravování.