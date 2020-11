Byl nejvyšší čas poslat nejmladší žáky do škol, distanční výuky nezvládali, říká pro EZ Černochová

Nechápala, proč musejí zůstávat doma a vzdělávat se distančně. Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová argumentovala jak u ministra zdravotnictví, tak i školství, že prvňáci i druháci jsou nejméně náchylní k infekční nákaze. „A navíc od nich údajně nehrozí přenos koronaviru na další osoby. Na oba resorty se nám z pozice zřizovatelů škol podařilo zatlačit a naše stesky vyslyšely.“

I. místopředsedkyně Poslaneckého klubu ODS tvrdí, že zejména v Praze 2 jsou ideální preventivní podmínky, aby nedošlo k nákaze koronavirem. „Ve školách na Dvojce, kde jsou zvláště vysoké stropy, nehrozil ani před tím žádný problém.“ Podle Černochové hrozilo, že školní benjamínci by nemuseli dohnat základní dovednosti, na což starostku upozorňovali ředitelé, s nimiž je v častém kontaktu. „Pokud se rodiče dětem intenzivně při výluce nevěnovali, což znamená, že by se s nimi museli učit stejně často jako ve škole, pak nejmenší nejsou schopni zvládnout distanční výuku tak jako starší ročníky na prvním stupni, a to i přes to, že se pedagogický sbor společně s rodiči maximálně snažil.“

Zákonodárkyně upozorňovala ve svých tlacích ministra školství Roberta Plagu (za ANO), že zejména prvňáci postrádají kolektiv, na který byli navyklí z mateřinek „Je nutné si také uvědomit, že přechod do školy není pro nikoho snadný. Prvňáčci si tak složitě zvykali na nové prostředí i spolužáky, a když se s ním alespoň trochu sžili, tak se školy hned zavíraly. Proto jsme opravdu ráda, že i pan ministr školství Plaga nám dal za pravdu a přispěl k otevření škol pro nejmenší věkovou kategorii. Byl nejvyšší čas poslat nejmladší žáky do škol.“

Předsedkyně výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se ve své snaze vrátit nejmenší žáky opírala o studii bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který je epidemiologem. „Z ní vyplývalo, že nejmladší věková skupina dětí je schopna čelit nákaze, která se vytrácí až mezi deseti a dvanácti lety. Na základě tohoto tvrzení jsme si říkali, proč prvňáčci i druháci museli setrvávat doma. Navíc mně bylo velice líto dnešních druháků, kteří už byli o výuku ochuzeni v minulé školním roce, když byli prvňáčky,“ přiznává pro EuroZprávy.cz.

Černochová je rovněž ráda, že sedmáci i deváťáci mohou před svým návratem do školních lavic, který se má uskutečnit příští pondělí, využít osobních konzultací s učiteli, neboť končí etapu základní školy a míří na střední školy. „Pokud chceme, aby děti uspěly při přijímacích zkouškách, pak je zapotřebí, aby měly kontakt s pedagogy a mohly si látku opakovat, ať už jde alespoň o konzultace v češtině, matematice a eventuálně i v cizím jazyce,“ pochvaluje si.

Držitelka osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „tajné“ a certifikátu NATO Secret tvrdí, že ani případné konzultace starších žáků a přítomnost prvňáků i druháků nepředstavuje na školách, jejímiž zřizovatelem je Praha 2, velké nebezpečí v podobě nákazy koronavirem. „Jak už jsem řekla, naše školy mají vysoké stropy i rozlehlé třídy, a tak pokud v nich jsou dvě třídy prvňáčků, dvě třídy druháků a k tomu budou po celý týden probíhat případné konzultace sedmáků a deváťáků, pak vzdělávací zařízení skutečně plné nebude a nehrozí žádný risk. Navíc všude dbáme na přísné dodržování hygienických podmínek,“ je přesvědčena.



Politička vítá, že by se od dalšího pondělí, 30. listopadu, měli vrátit i vycházející deváťáci. „Rovněž za dobrou zprávu považuji, že do škol přijde i celý první stupeň a další třídy druhého stupně se budou ve škole alespoň střídat. Jsem přesvědčena, že mít vzdělanou generaci je naším současným primárním cílem,“ konstatuje Jana Černochová.