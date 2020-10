Část generace může být kvůli koronaviru naprosto nevzdělaná, distanční výuku šidí, říká pro EZ šéf ředitelů

Musí čelit slovním útokům ze strany některých rodičů. Ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michal Černý přiznává, že část matek i otců byli z opětovného uzavření škol podráždění a nehodlají se s vládními opatřeními způsobených sílící koronavirovou pandemií smířit. „Vztekle se mě ptají, jak je možné, že jsem uzavření nezabránil. Jeden z rodičů mě dokonce vyzval k rezignaci na moji funkci, jako kdybych já stál za vládními opatřeními,“ hořce se pousměje předseda Asociace ředitelů základních škol.

Černý uznává, že pro některé kantory může být ode dneška zavedená distanční výuka frustrující. „Sice už pro nás není ničím novým jako na jaře, a právě proto jsme zvedli vyšší nároky na úroveň vzdělání. A tak se mnozí učitelé musejí vypořádat s dalším traumatem, aby náročnější distanční výuku zvládli, neboť všichni si zase nový typ budou muset osvojit, a tak si řadu věcí musejí vyzkoušet a opět se je naučit.“

Původně vystudovaný expert na první stupeň v rozhovoru pro EuroZprávy.cz konstatuje, že u školáků první a druhé třídy je dálkové vzdělání nemožné bez úzké spolupráce s rodiči „Dokonce je pasujeme do jakési role asistenta pedagoga. A to platí nejen u žáků prvních, ale i druhých tříd.“ Podle pedagoga, který učí matematiku a dramatickou výuku, není u starších ročníků ze strany rodičů tak detailní spolupráce u distanční výuky nutná. „Pokud ji škola dělá dobře, pak maminky anebo tatínky požádáme, aby na své děti jen dohlédli, jak jejich potomci pracují, to znamená, jestli si plní stanovené úkoly.“

Šéf klánovického ústavu pamatuje na žáky, kteří doma nemají počítač nutný pro distanční výuku. „Ve skladech nám jich ještě z jara dost zbylo. Navíc v úterý jsem jednal s různými organizacemi a institucemi, které jsou ochotné nám s počítači pomoci, pokud bychom se dostali do problémů. Takže jsme navázali kontakty s lidmi, na něž bychom se v nouzi mohli obrátit.“

Milovník divadla stojí za hygieniky, kteří říkají, že školy jsou epicentrem nákazy. „Kolem sebe vidíme, jak nemocní přibývají ne po přímce, ale po křivce, která se zvedá. Jednoznačně dochází k nárůstu nakažených mezi žáky, stejně jako u pedagogů. Určitě není nesmyslem, když hygienici tvrdí, že ve školách dochází k přenosu infekce,“ je přesvědčený.

Michal Černý věří vládě, že se v pondělí 2. listopadu první stupeň do lavic vrátí. „Máme od ministra školství Roberta Plagy i dalších členů vlády přislíbeno, že by alespoň otevřeli školy pro žáky prvních a druhých tříd, pokud by nepříznivá situace přetrvávala. Ale zatím skutečně platí, že by se prezenční výuka pro první stupeň měla po třítýdenní pauza zase rozběhnout.“



VÝUKA PRVŇÁČKŮ NA DÁLKU JE BEZ ASISTENCE NEMOŽNÁ

Pane řediteli Černý, základní školy stejně jako na jaře od dnešního dne opět najely kvůli koronavirové pandemii na distanční výuku. Jak náročné období učitele čeká? Na druhou stranu nemyslíte si, že oproti loňskému školnímu roku už máte trochu představu do čeho pedagogové jdou?

Samozřejmě už pro nás distanční výuka není takovým šokem jako na jaře, protože už víme, co od ní můžeme čekat, a hlavně, jakých výsledků v ní můžeme dosáhnout. Složitější to bude pro učitele, protože jsme zvedli nároky na vyšší úroveň výuky, protože na jaře jsme se mohli vymlouvat, že s tímto typem vzdělávání nemáme zkušenosti, nemáme ji zažitou, což nyní už neplatí. A tak se mnozí kantoři musejí vypořádat s dalším traumatem, aby náročnější distanční výuku zvládli, protože všichni si zase nový typ budou muset osvojit, a tak si řadu věcí musejí vyzkoušet a opět se je naučit.

Je vůbec možné, aby vzdělávání na dálku zvládli prvňáčci, kteří se za necelých šest týdnů, kdy začali chodit do školy, nenaučili číst ani psát?

Položil jste velmi dobrou otázku a existuje na ni jediná odpověď. Bez úzké spolupráce s rodiči je naprosto vyloučené, aby vůbec výuka proběhla. Dokonce je pasujeme do jakési role asistenta pedagoga. A to platí nejen u žáků prvních, ale i druhých tříd. Co se týče vyšších ročníků, pokud tedy distanční výuku dělá škola dobře, pak k výuce téměř nepotřebujeme, aby rodiče do ní obšírněji zasahovali či probíhala za jejich asistence. Maximálně je požádáme, aby na své děti jen dohlédli, jak jejich potomci pracují, to znamená, jestli si plní stanovené úkoly.

Zaznamenal jste nějaké negativní reakce od rodičů, že jejich děti opět zůstanou doma a budou se učit na dálku? Zvláště poté, co je vláda napínala až pondělního pozdního večera, kdy teprve restrikce vyhlásila.

Někteří rodiče na uzavření škol reagovali opravdu podrážděně. Vztekle se mě ptají, jak je možné, že jsem uzavření nezabránil. Jeden z rodičů mě dokonce vyzval k rezignaci na moji funkci, jako kdybych já stál za vládními opatřeními. Ale frustrovaní jsou spíše jednotlivé matky či otcové. Většina však současnou nepříznivou epidemiologickou situaci chápe a přizpůsobí se.

Měli jste konkrétně na vaší Masarykově základní škole v Klánovicích dostatek počítačů pro děti, které je doma nevlastní?

Ve skladech nám jich ještě z jara dost zbylo. Navíc v úterý jsem jednal s různými organizacemi a institucemi, které jsou ochotné nám s počítači pomoci, pokud bychom se dostali do problémů. Takže jsme navázali kontakty s lidmi, na něž bychom se v nouzi mohli obrátit.

VLÁDĚ VĚŘÍ, ŽE ŠKOLY PRO NEJMENŠÍ OTEVŘE V TERMÍNU

Nemáte jako pedagog strach, že jedna generace kvůli neustálým koronavirovým restrikcím nebude dostatečně vzdělaná? Je nutné si uvědomit, že část žáků šla v září do školy poprvé od března a nyní jsou děti už zase doma.

Nemám obavy o celou generaci, ale o určitou část rozhodně. Když budu mluvit globálně, pak existují totiž děti, které se na jaře distanční výuky nezúčastňovaly a i nyní budou mít tendence se do ní nehrnout a šidit ji. A čím více budou vzdělání zanedbávat, tak je pochopitelné, že vědomostní mezery budou narůstat. Proto mám obavy, že zmíněnou skupinu dětí zasáhne nevzdělanost naprosto nevratně. Naštěstí se velké množství žáků distanční výuky zúčastní a případné mezery záhy doženou. Je to stejné, jako když si žák zlomí nohu anebo je v nemocnici se žloutenkou, tak pak se po uzdravení látku doučí.

Jsou podle vás školy opravdu epicentrem nákazy, jak tvrdí hygienici?

Přesnými daty nedisponujeme. Dvě věci ale zcela jasně registrujeme. Za prvé, existují grafy, které ukazují, že náchylnější k onemocnění covidem-19 jsou žáci druhého stupně i středoškoláci, a tak není pochyb, že uvedená věková skupina na nákazu infekce trpí. Druhou věcí je, že kolem sebe vidíme, jak nemocní přibývají ne po přímce, ale po křivce, která se zvedá. Jednoznačně dochází k nárůstu nakažených mezi žáky stejně jako u pedagogů. Určitě není nesmyslem, když hygienici tvrdí, že ve školách dochází k přenosu infekce. Na druhou stranu jsme se přesvědčili, že se virus okamžitě z člověka na člověka nepřenese. Byli jsme na škole v přírodě, na níž jedno dítě odjelo s covidem, aniž bychom jeho diagnózu znali. A přestože byl inkriminovaný žák na chatce se třemi kluky a vedle bydlely holky a vzájemně se scházeli, tak z osmi dětí se nakazily tři. Přitom člověk by předpokládal, že se nakazí všechny.

Věříte, že vláda dodrží slib a v pondělí 2. listopadu se skutečně otevřou třídy pro první stupeň, i kdyby se situace nezlepšovala?

Máme od ministra školství Roberta Plagy i dalších členů vlády přislíbeno, že by alespoň otevřeli školy pro žáky prvních a druhých tříd, pokud by nepříznivá situace přetrvávala. Ale zatím skutečně platí, že by se prezenční výuka pro první stupeň měla po třítýdenní pauza zase rozběhnout. Věřím, že pokud by se epidemiologická situace markantně nezhoršila, pak se nejmladší žáci do lavic ve stanoveném termínu vrátí.