Zájem učitelů o test na covid je zatím v Praze malý

Zřejmě nejvíc, 25 registrací na test, má podle rezervačního systému Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Odpovídá to asi polovině kapacity do dnešních 12:00, kdy testování končí. Také na pondělí má nemocnice do odběrového místa v Ruské ulici více než desítku zájemců.

"Na dnešní startovací den máme zatím devět registrovaných, na nadcházející víkend 26 a celkem do 18. prosince kolem 70 registrací," uvedla mluvčí Bulovky Mirka Kátriková. Kapacita je tu až sto odběrů denně, uvažuje se podle ní o prodloužení provozní doby.

Na ostatních místech takový zájem není. Fakultní nemocnice v Motole má podle mluvčí Pavlíny Dankové dva zájemce, na pondělí rezervační systém ukazuje zatím také dva a na úterý jednoho.

Na odběr se lidé mohou registrovat i ten samý den, většinou nejdříve za tři hodiny. "Dnes se zatím nikdo neregistroval, ale to se může kdykoliv změnit. Na pondělní testování se přihlásilo celkem deset pedagogů," sdělil mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Sulek.

Bez předchozí registrace mohou učitelé přijít na testovací místo GHC Genetics na Václavském náměstí, řekl ČTK mluvčí firmy Michal Mikšík. Na dalších místech na letišti, Vítězném náměstí a v Holešoviích, kam je možné přijet autem, se bude nutné registrovat. Rezervační systém chtějí upravit dnes. Na letišti budou pro učitele vyhrazeny konkrétní časy.

Další místa, například provozovaná společnostmi Aeskulab, Spadia nebo odběrové místo Vyšetři.mě, se do testování pedagogů plánují zapojit v pondělí.

Díky bezplatnému testování učitelů a od 18. prosince všech zájemců má podle vlády stoupnout počet testů. Vyšší počty budou podle odborníků přesněji odrážet reálný vývoj epidemie. Pokud chodí na testy převážně lidé s příznaky, pozitivita mezi testovanými je vyšší než deset procent, signalizuje to komunitní šíření.

PCR testy mohou po prodělané nemoci vykazovat delší dobu pozitivitu, aniž by osoba musela být infekční. To u antigenních testů nehrozí. Provádějí se také výtěrem z nosohltanu, ale místo genetické informace viru se hledají antigeny na jeho povrchu. Jsou také rychlejší a levnější.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) k tomu tento týden řekl, že pokud se při zmírnění opatření přesunem do třetího stupně protiepidemického systému situace zhorší, projeví se to zřejmě do poloviny ledna. Roli kromě většího počtu kontaktů po otevření obchodů či restaurací mohou hrát také vánoční svátky s větším množstvím rodinných návštěv. Většímu počtu nákaz tak má podle ministra zabránit právě dobrovolné testování, nejdříve učitelů a v posledním předvánočním týdnu všech zájemců.