Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09

Politická scéna zažívá nebývalý otřes po zveřejnění soukromých textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Spor se točí kolem jmenování Filipa Turka do vládní funkce, což hlava státu dlouhodobě odmítá. Zatímco prezident mluví o nepřípustném nátlaku a podává podnět bezpečnostním složkám, premiér Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit a opoziční TOP 09 naopak nešetří ostrou kritikou na adresu předsedy vlády.
Prezident Pavel svolal mimořádnou tiskovou konferenci těsně před svým odletem do zahraničí, aby veřejnost informoval o dvou nočních zprávách, které ministr Macinka zaslal přes prezidentova poradce Petra Koláře. Podle Pavla obsahují tyto zprávy výhrůžky, které jsou v demokratickém systému neobhajitelné. Prezident zdůraznil, že se nenechá zastrašit a hodlá záležitost předat právníkům k posouzení, zda nešlo o trestný čin vydírání.
Premiér Andrej Babiš reagoval prohlášením, v němž označil Macinkova slova za nešťastná a distancoval se od zvoleného stylu komunikace. Zároveň však odmítl, že by šlo o vydírání, s argumentem, že se jednalo o soukromou konverzaci s poradcem. Podle Babiše je spor způsoben dlouhodobým odporem prezidenta k Filipu Turkovi a řešením by mělo být především zklidnění emocí na obou stranách a návrat k normálnímu dialogu.
„Vždy jsem se snažil mít s panem prezidentem korektní vztahy, naše rozpory jsem veřejně nikdy nekomentoval a snažil se vše řešit za zavřenými dveřmi. Slova pana Macinky jsou nešťastná, já bych takto určitě nekomunikoval, není to můj styl. Pan Macinka se snaží prosadit Filipa Turka do pozice ministra, kterého pan prezident dlouhodobě odmítá, což je příčinou všech střetů mezi ním a Motoristy. Bylo to v soukromé komunikaci s jeho poradcem, určitě tedy nejde o vydírání. Myslím, že je v první řádě potřeba zklidnit emoce na obou stranách a začít spolu opět normálně komunikovat,“ napsal na síti X Babiš.
Na premiérovo vyjádření okamžitě a velmi tvrdě reagovala strana TOP 09. Ve svém prohlášení označila Andreje Babiše za „zbabělce“ a „nejslabšího premiéra v dějinách země“. Opozice předsedovi vlády vyčítá zejména to, že by v krizi nepomohl spojencům a nedokáže si sjednat pořádek ve vlastním kabinetu, čímž podle nich přímo ohrožuje důvěryhodnost a bezpečnost České republiky.
Prezident Pavel v rámci své kritiky upozornil také na zmínky ve zprávách, podle kterých má Macinka pro svůj nátlak podporu právě premiéra Babiše a šéfa SPD Tomia Okamury. K tomu se Babiš ale nevyjádřil. Pokud by to byla pravda, považuje to hlava státu za důkaz, že se zásadní otázky zahraniční politiky staly rukojmím osobních zájmů. V opačném případě jde podle Pavla o projev naprosté svévolnosti strany Motoristé sobě, která sleduje pouze vlastní ambice bez ohledu na zájmy občanů.
Celý konflikt nyní směřuje k právnímu i bezpečnostnímu prověření. Prezident trvá na tom, že je nutné, aby veřejnost viděla, jakým způsobem zvolení zástupci pracují a jak jejich jednání poškozuje obraz země v zahraničí.
Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.
Zdroj: Libor Novák