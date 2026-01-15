Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty

Ani po dvou dnech vyčerpávající debaty, která probíhala v úterý a ve středu, se poslanci stále nepropracovali k samotnému hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše. Na řečnické listině zůstává zapsáno přes dvacet zákonodárců, kteří chtějí v rozpravě vystoupit. Ačkoliv se původně očekávalo, že by k rozhodujícímu aktu mohlo dojít během čtvrtečního večera, ve hře zůstává i varianta, že se schůze protáhne až do pátku.
Koalice tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy sobě disponuje v dolní komoře pohodlnou většinou 108 hlasů, takže získání důvěry je považováno za téměř jisté. Zatímco v úvodu schůze dominovali řečništi ministři představující své vize, následné hodiny patřily opozici. Její zástupci detailně zdůvodňovali, proč tento kabinet nepodpoří, přičemž vládní lavice na tyto výtky většinou reagovaly mlčením.
Čtvrteční program navíc rozbily pravidelné interpelace, které premiér Andrej Babiš pojal velmi neotřelým způsobem. Namísto věcných odpovědí na dotazy poslanců se soustředil na ostrou kritiku svých oponentů. Když se Olga Richterová z Pirátů dotazovala na valorizaci rodičovských příspěvků, premiér jí odvětil, že by měla být vděčná za to, že s ní vůbec mluví. Označil ji za drzou a vzkázal, že na ni promlouvá poprvé a naposledy.
Babiš ve svém monologu plynule přecházel od urážek k prezentaci vlastních úspěchů a obhajobě holdingu Agrofert. Své oponenty z řad Pirátů neváhal nazvat extremisty a tvrdil, že zničili vše, na co sáhli, včetně digitalizace stavebního řízení. Velkou pozornost vzbudilo také jeho opakované lákání „šikovných mladých pirátek“ na Úřad vlády nebo do řad hnutí ANO, kde by se podle něj mohly zapojit například do práce odboru duševního zdraví.
Toto chování vyvolalo v sále silné emoce a ostrou slovní přestřelku. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se proti premiérovým výrokům ohradil s tím, že jeho fascinace mladými poslankyněmi je nedůstojná a urážlivá. K výzvě, aby se předseda vlády choval slušně a nebral si mladé zástupce lidu „do úst“, se připojila také Adriana Chochelová z hnutí STAN, která zdůraznila, že interpelace mají sloužit k odpovědím na dotazy, nikoliv k osobním útokům.
Navzdory bouřlivé atmosféře a personálním sporům se očekává, že jednání bude pokračovat v nastoleném trendu dlouhých monologů. Opozice chce využít každou minutu k tomu, aby poukázala na problematické body vládního programu, zatímco vládní tábor trpělivě čeká na okamžit, kdy bude moci stvrdit svou moc hlasováním. Výsledek je sice předem znám, ale cesta k němu se ukazuje být jednou z nejsledovanějších politických bitev letošního roku.
V grónském hlavním městě Nuuk je sníh stejně všudypřítomný jako písek na Sahaře. Zatímco se místní obyvatelé halí do teplých vrstev, aby čelili mrazivému arktickému větru, v ulicích se nemluví o ničem jiném než o nové politické bouři. Požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na převzetí Grónska – ať už „po dobrém, nebo po zlém“ – vyvolal v této samosprávné součásti Dánska vlnu odporu a hlubokých obav.
Zdroj: Libor Novák