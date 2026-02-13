Společně za Ukrajinu. Na shromáždění vystoupí prezident i osobnosti veřejného života

Prezident Petr Pavel, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, filmařka Agnieszka Holland, to jsou někteří ze zástupců českých a evropských veřejných osobností, které vystoupí 21. února od 15 hodin na pražském Staroměstském náměstí na shromáždění Společně za Ukrajinu. Na podporu země ve válce a spravedlivého míru vystoupí také matky Čechů, kteří padli v boji za svobodu Ukrajiny, zástupci a zástupkyně ukrajinské občanské společnosti i dětský pěvecký sbor. V minulých letech se ho zúčastnily desítky tisíc lidí a patřilo mezi největší na světě.
Shromáždění, které pořádají nevládní organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Evropský kongres Ukrajinců a Milion chvilek pro demokracii, upozorňuje na čtvrté výročí úplné invaze Ruska na Ukrajinu.
Staroměstské náměstí kromě zástupců pořádajících organizací osloví také devatenáctiletá Valerija Sydorova. Připomene palčivé téma ukrajinských dětí žijících na Ruskem okupovaných územích, kde jsou podrobovány tvrdé převýchově a zbavovány identity. Sama Valerija byla v říjnu 2022 násilně odvezena z okupované Nové Kachovky na Krym, kde byla umístěna do takzvaného „rekreačního tábora“. Ve skutečnosti šlo o nástroj ideologického nátlaku a kontroly.
„Vymanit se z okupace není jen otázka přežití, je to šance zachovat si ukrajinskou identitu únikem z prostředí, kde se vás každý den snaží zlomit. To, čím jsem prošla, bych už nikdy nechtěla zažít,“ vzkazuje české veřejnosti.
Svůj příběh představí koordinátorky pomáhající rodinám ukrajinských vojáků a vojaček pohřešovaných v místě bojů nebo držených v ruském zajetí a také ukrajinský veterán Serhij Žukovskyj z okupovaného města Tokmak. Po začátku plné invaze odvezl rodinu do Lvovské oblasti na západě Ukrajiny a sám odešel bránit vlast. Byl těžce zraněn a přišel o obě ruce. Přesto se nevzdal a dokázal vybudovat fungující podnikání.
„Na Staroměstském náměstí budu, protože nechci, aby se zapomnělo na kluky, kteří padli na Ukrajině. A také proto, že zlu se nesmí ustupovat,“ říká Ivana Krejčová, maminka padlého Taylora, který na Donbase převážel raněné vojáky z frontové linie do zázemí.
Na shromáždění vystoupí prezident Petr Pavel, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek a zástupci pořádajících organizací Šimon Pánek, Mikuláš Kroupa, Mikuláš Minář, Bohdan Rajčinec a Bára Stárek. Ukončí jej minuta ticha a vystoupení dětského pěveckého sboru, který zazpívá českou a ukrajinskou hymnu.
„Bojují za nás a to je potřeba hrozně a často zdůrazňovat. Přijďte podpořit Ukrajinu,“ říká herec Jiří Dvořák, který s ostatními umělci a umělkyněmi zve na setkání. „Mysleme na budoucnost,“ dodává Ivan Trojan. „Mysleme na to, že situace ve světě se dramaticky mění a my můžeme dokázat, že chceme žít ve světě, který hájí právo a všechny hodnoty, které v sobě demokracie zahrnuje.“
Společně za Ukrajinu bude pro každého – zajištěno bude simultánní tlumočení, přepis do ukrajinštiny a češtiny pro lidi s jinými sluchovými postižením a na náměstí bude i prostor vyhrazený pro lidi na vozíku.
Setkání na Staroměstském náměstí se bude konat v době mezi prvním a druhým čtením návrhu rozpočtu, ve kterém česká vláda navrhuje zcela zrušit pokračování Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů korun, včetně zdravotnického programu MEDEVAC. To by znamenalo faktický konec financování pomoci civilistům. Došlo by plnému přesunu odpovědnosti na soukromé dárce a českou veřejnost a k dalšímu umenšení pozice Česka mezi spojenci. Oslabení podpory napadené země by také znamenalo oslabení české role v její poválečné obnově.
Vláda se tak rozhodla navzdory vůli svých občanů, kteří naopak většinově podporují navýšení humanitární pomoci Ukrajině. Setkání na Staroměstském náměstí tak nabývá většího významu, má ambici připomenout skutečnost, že Češi stojí společně za Ukrajinou.
