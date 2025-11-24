Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 9:51

Daniel Sterzik
Daniel Sterzik Foto: Martin Huf / INCORP images

V čele hnutí Stačilo, za které v říjnových sněmovních volbách neúspěšně kandidovali komunisté či někteří sociální demokraté, nastanou personální změny. Daniel Sterzik oznámil, že skončí jako předseda. Hnutí hodlá nadále podporovat jako bloger Vidlák. 

Sterzik dal najevo, že si udělal vlastní analýzu volebního neúspěchu, a dospěl k závěru, že příčinou byl i souběh předsednické funkce s blogováním. "Zdálo se to přirozené, ale praxe ukázala, že se to obrací proti nám," konstatoval na blogu

"Bloger Vidlák nemůže mluvit jako předseda hnutí. Musí být kousavý, sarkastický, musí mít proříznutá ústa přesně tak, jak jsem to dělal po celou dobu své existence, ale předseda hnutí takový být nemůže," uvedl Sterzik s tím, že osoba v čele hnutí se musí vyjadřovat vhodně pro média. Bloger následně oznámil, že na lednovém sněmu nebude usilovat o znovuzvolení. 

Sterzik tak následuje kolegyni Kateřinu Konečnou, která dala k dispozici stranickou funkci. Nejvyšší orgán KSČM již rozhodl o svolání mimořádného sjezdu, který by se měl uskutečnit v prosinci v Praze. Delegáti na něm rozhodnou o tom, zda bude předsedkyní i nadále Konečná. 

"Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy se rozhodl pro svolání mimořádného sjezdu, jehož cílem bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách. Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, i přes plnou podporu všech členů ÚV KSČM, dala svou funkci k dispozici," uvedl tiskový mluvčí strany Roman Roun.

Během diskuze se očekává i debata o pokračování spolupráce s dalšími politickými subjekty. "V oblasti spolupráce KSČM s dalšími politickými subjekty nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu," dodal mluvčí. 

Konečná se chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté či Sterzik. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů. 

včera

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Související

Volební štáb Stačilo!

Maláčová a celé vedení Sociální demokracie po katastrofálních volbách končí

Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.
Volební štáb Stačilo! Rozhovor

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

Více souvisejících

Stačilo!

