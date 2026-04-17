Tejc oznámil, že kvůli bitcoinové kauze podá trestní oznámení

Na páteční tiskové konferenci ministři Alena Schillerová a Jeroným Tejc představili výsledky ministerských auditů v takzvané bitcoinové kauze. Výstupy naznačují systémová selhání, nepotismus a možné porušení zákona, které vyústí v trestní oznámení.
Ministryně financí Alena Schillerová označila za hlavního viníka tehdejšího ředitele kabinetu Filipa Bendu, který měl podle ní k dispozici varovná stanoviska právní sekce upozorňující na rizikovost daru od Tomáše Jiřikovského.
Dar mohl sloužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti, přesto stát po dobu třiceti šesti dnů na tato varování nijak nereagoval. Schillerová v této souvislosti ostře kritizovala personální politiku minulé vlády a pozici ředitele kabinetu označila za trafiku pro příbuzné vlivných politiků.
Podle ministryně bývalý ministr Zbyněk Stanjura zrušil rozšířené porady vedení, kde se dala rizika včas odhalit a transakci zastavit. Stanjura navíc po odchodu z funkce nevrátil mobilní telefony ani tablet, což úřední záznamy odůvodňují obavou, že by vymazaná data mohla být dodatečně obnovena.
Ačkoliv Schillerová nemůže s jistotou potvrdit, zda o daru Stanjura věděl dopředu, považuje jeho postup za vysoce problematický. Celý příběh označila za ukázkový příklad nepotismu, který by se měl stát varováním pro budoucí obsazování státních pozic na základě příbuzenských vztahů.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil, že audit na jeho resortu odhalil řadu selhání, která vyústila v podání trestního oznámení. Podle něj mohlo dojít k trestnému činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a ke zneužití pravomoci úřední osoby ze strany zaměstnanců i dřívějšího vedení.
Tejc upozornil na konkrétní procesní chyby, jako byla absence předběžné kontroly nebo otevření bitcoinové peněženky bez přítomnosti zástupců ministerstva, aniž by na to kdokoli reagoval. Stát navíc utrpěl finanční ztrátu tím, že byla v následné aukci dodatečně a neoprávněně snížena minimální prodejní cena kryptoměny. Celou záležitost nyní dostane k prošetření Národní centrála proti organizovanému zločinu.
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
OBRAZEM: Pavel, Plaga, Vojtěch a Tejc. Na Hradě začaly konzultace s kandidáty do vlády
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Tejc oznámil, že kvůli bitcoinové kauze podá trestní oznámení
před 1 hodinou
Česko k zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu nabídne svůj radar, oznámil Babiš
před 2 hodinami
Kushner a Witkoff jsou amatéři. Situaci v Íránu jen zhoršují, tvrdí zkušení diplomaté
před 3 hodinami
Britové berou ruské výhrůžky vážně. Čelíme hrozbě přímého ruského útoku, zní z vlády
před 4 hodinami
Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů
před 4 hodinami
Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová
před 5 hodinami
Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti
před 6 hodinami
Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži
před 6 hodinami
Zemřel známý herec Jan Potměšil
před 7 hodinami
Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš
včera
Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu
včera
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
včera
OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích
včera
Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise
včera
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla
včera
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
včera
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
včera
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
včera
Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko
Ruské ministerstvo obrany učinilo krok, který evropské politické elity dosud odmítaly brát v potaz. Namísto obecných proklamací o dodávkách zbraní zveřejnilo konkrétní seznam adres evropských podniků, kde se montují bezpilotní letouny určené k útokům na ruské území. Tento seznam již není pouhým diplomatickým gestem, ale faktickým označením cílů po celé Evropě – od Londýna až po Rigu a Vilnius.
Zdroj: Libor Novák