Na Pražském hradě v pátek začaly konzultace s kandidáty na ministerské posty v nové české vládě. Prezident Petr Pavel přijal tři politiky navržené hnutím ANO. Priority v oblastech školství, zdravotnictví a spravedlnosti probíral s Robertem Plagou, Adamem Vojtěchem a Jeronýmem Tejcem.
Zatímco exministři Plaga a Vojtěch se mají vrátit do čela resortů, v jejichž čele už stáli (školství, respektive zdravotnictví), Tejc zatím členem vlády nebyl. Za dob působení předchozí Babišovy vlády byl nicméně náměstkem ministra spravedlnosti. V minulosti seděl přes deset let v Poslanecké sněmovně za ČSSD.
Páteční jednání probíhala podle předem stanoveného harmonogramu, který zveřejnila Kancelář prezidenta republiky. Pavel v 10 hodin přijal Plagu, kandidáta na ministra školství. O hodinu později následoval Adam Vojtěch, který se má stát ministrem zdravotnictví. V poledne pak na Hrad dorazil Tejc, kandidát do čela úřadu zodpovědného za tuzemskou justici.
Plaga byl prvním kandidátem, který se dostavil na konzultace. Podle jeho slov rozhodně nešlo o zkoušení. Exministr po konci jednání prozradil, že se s Pavlem na řadě věcí shodli. "V problémech je ze svých cest velmi dobře zorientovaný," sdělil.
Vojtěch se po jednání nechal slyšet, že po konverzaci s hlavou státu nevidí žádný zádrhel. Debatu označil za věcnou a příjemnou. "Pan prezident se velmi dobře orientuje v této oblasti," podotkl. Tématy hovoru byly zdravotní pojišťovny či dostupnost zdravotní péče. Podle Vojtěcha jde o priority příští vlády.
Ani Tejc se nedomnívá, že by byl v rozporu s názory prezidenta. Diskuzi hodnotil jako otevřenou a přátelskou. "Chci jasně garantovat, že vláda, vznikne-li a budu-li její součástí jako ministr spravedlnosti, bude dbát na to, abychom chránili svobodu slova a soukromí občanů," zdůraznil možný příští ministr spravedlnosti.
Pavel již ve středu jednal s premiérským kandidátem Andrejem Babišem (ANO), od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Od pátku 28. listopadu začnou na Hradě probíhat konzultace prezidenta s jednotlivými kandidáty na ministry vlády. Jejich ukončení bude záviset na časových možnostech účastníků, předpokládá se však termín do 10. prosince," uvedl Hrad před dvěma dny.
"Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.
"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.
Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil „mírový“ plán Donalda Trumpa, který se v posledních dnech zřejmě podařilo zkorigovat méně v neprospěch Ukrajiny. Promluvil také o možné ruské agresi proti pobaltským státům, která se podle zpravodajských informací nezadržitelně blíží. „Ignorovat ruské výhrůžky úplně nejde, ale nelze ani přijmout, že Moskva má právo vetovat, kdo bude patřit do evropského bezpečnostního prostoru,“ říká.
Zdroj: Jakub Jurek