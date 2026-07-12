Tragédie na závodech v Brně. Cizinci nepřežili nehodu, policisté zahájili šetření

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 12:17

Automotodrom Brno, ilustrační fotografie.
Automotodrom Brno, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tragédie se v sobotu stala při motocyklových závodech na brněnském automotodromu. Po nehodě zemřeli dva závodníci ze zahraničí, další program víkendové akce byl zrušen. Okolnostmi případu se zabývá policie. 

Podle zprávy zveřejněné na webu brněnského automotodromu došlo k tragické nehodě dvou jezdců při startu jednoho ze závodů sobotního programu Alpe Adria International Motorcycle Championship.

"Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, ani jeho život se bohužel nepodařilo zachránit," uvedli zástupci okruhu.

Organizátoři se následně rozhodli zbývající část víkendového programu zrušit. "FIM Europe, Alpe Adria Motorcycle Union, AACADEMY (promotér) a Autodrom Brno vyjadřují hlubokou soustrast rodinám a blízkým obou zesnulých závodníků," stojí v prohlášení. 

O tragédii informovala také policie. Podle prvotních informací sehrála zásadní roli technická závada na motocyklu třiatřicetiletého cizince, do kterého narazil čtyřiačtyřicetiletý jezdec ze zahraničí. 

"První závodník utrpěl natolik vážná zranění, kterým na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ovšem ani tento muž nepřežil. Policisté aktuálně zjišťují další skutečnosti nešťastné události," sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková. 

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