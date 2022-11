Třetina zaměstnanců chce žádat o zvýšení mzdy, ukázal průzkum

Kolem 29 procent předpokládá, že jim vyhoví částečně. Většina lidí požadavky na zaměstnavatele v nadcházející době nechystá. Vyplývá to z průzkumu Barometr zaměstnanců mezi tisícovkou respondentů z českých firem, data má ČTK k dispozici.

Podle výsledků průzkumu čeká přes 41 procent lidí, kteří chtějí žádat o vyšší mzdu nebo zvýšení benefitů, že jim zaměstnavatel spíše nevyhoví. Téměř devět procent uvedlo, že jejich žádost zaměstnavatel rozhodně odmítne.

Nejžádanější je podle generálního ředitele UP ČR Stéphana Nicolettiho mezi zaměstnanci taková pomoc, která dokáže rychle ulevit rodinnému rozpočtu. "V případě stravování to představuje navýšení hodnoty papírové stravenky či eStravenky, u dopravy se může jednat například o účelový příspěvek na pohonné hmoty nebo poskytnutí služebního auta pro soukromé účely," uvedl.

V případě, že firma požadavkům nevyjde vstříc, chce si zhruba čtvrtina respondentů začít hledat jiné místo, i když by zatím setrvali na tom současném. Kolem 18 procent by zůstalo u stejného zaměstnavatele, ale omezilo k němu svou vstřícnost. Téměř 20 procent lidí odpovědělo, že by si v budoucnu řekli o zvýšení mzdy nebo další benefity znovu. Pět procent lidí by dalo výpověď a hned si začalo hledat jinou práci, 1,8 procenta by ze zaměstnání odešlo, i kdyby museli na Úřadu práce.