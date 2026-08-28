Tři děti utrpěly zranění při nehodě na D2. Policie apeluje na řidiče

Vážná dopravní nehoda se v pátek stala na dálnici D2 u Brna. Zranili se čtyři lidé, většina zraněných jsou děti. Řidička havarovaného osobního automobilu se podle policistů nevěnovala řízení dostatečně.
Nehoda se stala na šestém kilometru dálnice ve směru na Brno, policie o události poprvé informovala kolem poledne. Již prvotní informace hovořily o tom, že na místě jsou zranění. To se následně potvrdilo.
“Podle dosavadních zjištění se řidička osobního vozidla zřejmě plně nevěnovala řízení a narazila do návěsu kamionu jedoucího před ní. Při nehodě utrpěla zranění ona i tři děti, které ve vozidle převážela,” uvedli policisté na sociální síti X.
Dálnice D2 byla ve směru na Brno neprůjezdná. Strážci zákona odkláněli dopravu přes exit na 11. kilometru u Blučiny.
“V souvislosti s koncem prázdnin očekáváme na silnicích zvýšený provoz. Zejména na dálnicích a v opravovaných úsecích se mohou náhle tvořit kolony. Věnujte proto řízení plnou pozornost, sledujte provoz před sebou a dodržujte bezpečný odstup,” vyzvali policisté v souvislosti s dnešní nehodou.
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Zdroj: Libor Novák