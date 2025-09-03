Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem

Moravskoslezská policie pracuje na případu pondělního napadení expremiéra Andreje Babiš (ANO) během zastávky předvolební kampaně v Dobré na Frýdecko-Místecku. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté, kteří jsou v kontaktu i se samotným politikem.
Podle policie došlo k napadení Babiše v pondělí po 16. hodině. "Muž seniorského věku měl politika udeřit do oblasti hlavy francouzskou berlí a z místa odejít. Pan Babiš měl být převezen k ošetření, zdravotníci byli na místo voláni rovněž k ženě, která měla při incidentu také utrpět zranění," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policisté na incident reagovali a útočníka zadrželi pro podezření z výtržnictví. S podezřelým pracovali i v úterý. "Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami," sdělila mluvčí.
Incident je nadále prověřován pro podezření z trestných činů výtržnictví a také pro podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Případ si převzali krajští kriminalisté.
Babiš se k události poprvé vyjádřil v pondělí večer. "Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit," napsal na sociální síti X.
Expremiér připojil i omluvu příznivcům hnutí ANO. "Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat, kolegové včetně Lubomíra Metnara na místě určitě budou," dodal.
Premiér Petr Fiala (ODS) se k útoku na Babiše vyjádřil na vlastní předvolební akci. "Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny: poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení. Dejme ale násilí a agresivitu pryč. To je nebezpečná společnost, která takto postupuje," konstatoval premiér.
"Nevím, jak je na tom Andrej Babiš, pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví, a já jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří," dodal.
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné, a útok na Babiše odsoudil. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří," napsal na sociální síti X.
"Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny strany a hnutí v ČR," sdělila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.
Související
"Jeho lež mě tak rozčílila, že jsem se neovládl." Muž promluvil o útoku na Babiše
Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová
Andrej Babiš , Policie ČR , Hnutí ANO , Moravskoslezský kraj
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem
před 59 minutami
Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku
před 1 hodinou
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
před 2 hodinami
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
před 3 hodinami
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
před 4 hodinami
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
před 4 hodinami
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
před 6 hodinami
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
před 7 hodinami
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
před 7 hodinami
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
před 8 hodinami
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
před 9 hodinami
Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát
před 10 hodinami
Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi
před 11 hodinami
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
před 11 hodinami
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
před 16 hodinami
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
včera
Německo kritizuje von der Leyenovou za plán na vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu
včera
Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě
včera
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
včera
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.
Zdroj: Libor Novák