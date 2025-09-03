Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem

Jan Hrabě

3. září 2025 20:05

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Moravskoslezská policie pracuje na případu pondělního napadení expremiéra Andreje Babiš (ANO) během zastávky předvolební kampaně v Dobré na Frýdecko-Místecku. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté, kteří jsou v kontaktu i se samotným politikem. 

Podle policie došlo k napadení Babiše v pondělí po 16. hodině. "Muž seniorského věku měl politika udeřit do oblasti hlavy francouzskou berlí a z místa odejít. Pan Babiš měl být převezen k ošetření, zdravotníci byli na místo voláni rovněž k ženě, která měla při incidentu také utrpět zranění," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. 

Policisté na incident reagovali a útočníka zadrželi pro podezření z výtržnictví. S podezřelým pracovali i v úterý. "Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami," sdělila mluvčí.

Incident je nadále prověřován pro podezření z trestných činů výtržnictví a také pro podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Případ si převzali krajští kriminalisté.

Babiš se k události poprvé vyjádřil v pondělí večer. "Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit," napsal na sociální síti X.

Expremiér připojil i omluvu příznivcům hnutí ANO. "Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat, kolegové včetně Lubomíra Metnara na místě určitě budou," dodal. 

Premiér Petr Fiala (ODS) se k útoku na Babiše vyjádřil na vlastní předvolební akci. "Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny: poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení. Dejme ale násilí a agresivitu pryč. To je nebezpečná společnost, která takto postupuje," konstatoval premiér.

"Nevím, jak je na tom Andrej Babiš, pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví, a já jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří," dodal. 

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné, a útok na Babiše odsoudil. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří," napsal na sociální síti X.

"Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny strany a hnutí v ČR," sdělila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. 

