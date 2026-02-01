„Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstruje až 90 tisíc lidí

Úderem třetí hodiny odpolední v Praze začala rozsáhlá demonstrace, kterou na podporu prezidenta Petra Pavla svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Účastníci v těchto chvílích zcela zaplnili nejen Staroměstské náměstí, ale také spodní část Václavského náměstí. Organizátoři se rozhodli akci rozšířit do dalších prostor právě kvůli mimořádně vysokému zájmu veřejnosti, který předčil původní očekávání. Hned v úvodu organizátoři také upozornili, že ačkoliv Motoristé získali ve volbách jen 6,5 procenta hlasů, chovají se, jako by jim to tu patřilo.
Hlavním impulsem pro svolání tohoto shromáždění se stala nedávná kauza kolem ministra zahraničí Petra Macinky ze strany Motoristé. Prezident Pavel v úterý zveřejnil textovou komunikaci, kterou šéf diplomacie zasílal jeho poradci Petru Kolářovi. Obsah těchto zpráv hlava státu veřejně označila za nepřípustný pokus o vydírání ze strany člena vládního kabinetu.
Program demonstrace byl naplánován na třetí hodinu odpolední a očekává se, že potrvá přibližně devadesát minut. Staroměstské náměstí bylo téměř neprodyšně zaplněno už dlouho před oficiálním zahájením. Na místě skandují davy lidí heslo „Už jsme tady!“ Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář zhruba 20 minut po zahájení demonstrace uvedl, že kromě Staroměstského náměstí je plné i Václavské náměstí, což znamená, že na podporu Pavla demonstruje 80 až 90 tisíc lidí.
Duchovním základem celého shromáždění je výzva s názvem „Stojíme za prezidentem“, pod kterou spolek sbírá podpisy již několik dní. Od úterý se k této petici připojilo neuvěřitelných 600 tisíc lidí, což dokládá značnou míru společenské mobilizace. Samotný prezident Petr Pavel v neděli v poledne skrze média poděkoval všem občanům, kteří se rozhodli na jeho podporu do Prahy i jiných měst přijet.
Jádrem celého sporu jsou Macinkovy zprávy, ve kterých ministr nevybíravě tlačil na jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v konverzaci otevřeně přiznal, že prezidentovo odmítavé stanovisko bere osobně. Hrozil dokonce tím, že pokud nebude Turekovi vyhověno, podnikne kroky, které vejdou do učebnic politologie jako extrémní příklad politické kohabitace.
Ministr zahraničí ve svých SMS doslova uvedl, že prezident může mít klid pouze v případě, že Filip Turek získá post na ministerstvu životního prostředí. V opačném případě pohrozil „spálením mostů“. Právě tyto formulace vnímají organizátoři z Milionu chvilek jako přímý útok na nezávislost prezidentského úřadu a pokus o narušení ústavních pořádků ze strany představitelů nové vládní koalice.
Spolek Milion chvilek pro demokracii začal s podporou Petra Pavla už koncem loňského roku, kdy varoval před stupňujícím se tlakem hnutí ANO, SPD a Motoristů na hlavu státu. Ve své výzvě autoři oceňují zejména prezidentův rozvážný přístup k ochraně demokratických hodnot a svobody. Zdůrazňují také důležitost respektu k zákonům a pevné ukotvení České republiky v evropských a aliančních strukturách.
Podpisy pod petici přibývají rekordním tempem již od poloviny prosince, kdy spolek v rámci průvodu „Světlo na Hrad“ doručil prvních 175 tisíc jmen. Od té doby se pod dokument podepsalo dalších téměř 200 tisíc lidí, k nimž se nyní přidávají statisíce nových signatářů reagujících na aktuální dění. Hlavním heslem výzvy zůstává vzkaz prezidentovi, že ve svém úsilí o ochranu demokracie není sám.
Dnešní vlna solidarity se však neomezuje pouze na hlavní město, paralelně se totiž odehrávají shromáždění i v dalších regionech. Zajímavou formu podpory zvolili občané v Děčíně, kteří se rozhodli vyjádřit svůj postoj k hlavě státu společným výstupem na rozhlednu Růženka. Je zřejmé, že postup ministra Macinky vyvolal v české společnosti hluboké rozhořčení, které přerostlo v jednu z největších spontánních vln občanské angažovanosti v posledních letech.
Zdroj: Libor Novák