Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla

V neděli odpoledne se Česká republika opět stala dějištěm rozsáhlých občanských protestů. Lidé vyšli do ulic ve více než 400 lokalitách, od velkých krajských metropolí až po ty nejmenší vesnice, aby vyjádřili svou podporu prezidentu Petru Pavlovi. Akce, kterou inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii, plynule navázala na masivní shromáždění z počátku února v Praze, kde se sešlo na 90 tisíc občanů.
Hlavním impulsem pro vlnu demonstrací se stal vyostřený spor mezi hlavou státu a předsedou strany Motoristé sobě Petrem Macinkou. Ten vygradoval v momentě, kdy prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pro mnoho občanů se však tento konkrétní politický konflikt stal symbolem mnohem hlubšího zápasu o směřování země a ochranu jejích demokratických institucí.
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v souvislosti s nedělními protesty prohlásil, že v sázce je nyní samotná podoba české demokracie. Podle něj už nejde pouze o osobu prezidenta, ale o jasné odmítnutí politických scénářů, které můžeme pozorovat na Slovensku nebo v Maďarsku. Demonstranti svým zapojením vzkázali, že nehodlají dopustit omezování svobody veřejnoprávních médií ani ohrožování bezpečnosti a klíčových hodnot státu.
„Zatímco Macinka se dál naváží do prezidenta a naparuje se, že nám ukáže dva roky ignorace a řízení dvou ministerstev naráz, zatímco Klempíř jedná se Šimkovičovou o tom, jak efektivně zestátnit veřejnoprávní média, zatímco střet zájmů pana Babiše trvá a pro velké zemědělce se přihazují miliardy navíc, děje se také něco, s čím politici absolutně nepočítali. Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika. Ano, smráká se – a jde to rychleji, než si myslíte. Proti tomuhle smrákání lze však postavit něco nadějného,“ napsal Minář.
V krajských městech byla účast mimořádně vysoká. Brněnské náměstí Svobody zaplnilo několik tisíc lidí, zatímco v nedaleké Olomouci se sešly zhruba dva tisíce účastníků. Ostrava zažila na Masarykově náměstí bouřlivou atmosféru, kde se mísil potlesk příznivců s pískotem odpůrců hlavy státu, kteří na místo rovněž dorazili. Plzeň a Liberec hlásily účast stovek demonstrantů vybavených vlajkami a transparenty.
V severočeském Liberci byl program obohacen o vystoupení osobností, které propojily současné dění s historickým kontextem. Michaela Pavlátová z organizace Paměť národa varovala před opakováním chyb z minulosti, zatímco zástupci mládeže zdůraznili, že budoucnost země není lhostejná ani nastupující generaci. Zmíněna byla také pokračující podpora napadené Ukrajině jako nedílná součást obrany demokratických hodnot.
Mikuláš Minář poukázal na unikátnost celé situace s tím, že se od sametové revoluce ještě nikdy nekonaly protesty na tolika místech současně. Fakt, že se k akci od 16 hodin přihlásilo přes čtyři stovky obcí, dokládá vysokou míru mobilizace občanské společnosti. Pro snazší orientaci připravili organizátoři dokonce mapu, kde si lidé mohli najít nejbližší místo shromáždění ve svém okolí.
„V neděli vystoupí a promluví tisíce lidí, kteří mají co říct: známé osobnosti, odborníci, respektované místní osobnosti i „obyčejní občané“ všech věků a profesí. Mámy a tátové od rodin, senioři i studenti. Tisíce odvážlivců, kteří vědí, že teď je čas postavit se za správnou věc a nemlčet. Pojďme se potkat v neděli 15. února na stovkách míst po celé zemi, abychom řekli jasně a klidně, že u nás odmítáme slovenský a maďarský scénář. že si nenecháme vzít plnohodnotnou demokracii ani veřejnoprávní média, že si pan Macinka ani nikdo další nemohou brát naši zemi jako rukojmí, že v obraně bezpečnosti ČR, klíčových hodnot a demokratických institucí stojíme za prezidentem Pavlem,“ dodal Minář.
Kromě samotných demonstrací pokračuje také sběr podpisů pod výzvu „Stojíme za prezidentem“. Aktuálně se pod petici podepsalo již přes 760 tisíc lidí. Spolek Milion chvilek si stanovil ambiciózní cíl: pokud počet signatářů překročí hranici jednoho milionu, plánují svolat velkou celostátní manifestaci na pražskou Letnou, která by měla potvrdit jednotný postoj značné části veřejnosti.
Celá nedělní akce tak vyslala jasný signál politickým představitelům i široké veřejnosti. Účastníci odmítli možnost, aby si kdokoli bral zemi jako rukojmí v rámci osobních či politických sporů. Stání za prezidentem Pavlem v obraně klíčových hodnot se stalo společným jmenovatelem pro stovky komunit po celé České republice, které v tento den daly najevo svou víru v plnohodnotnou a nezávislou demokracii.
„Tohle není jen protest „proti něčemu“. Tohle jsou občanská shromáždění za bezpečnou, svobodnou a demokratickou budoucnost naší země. Tohle je nepřeslechnutelný občanský signál, že tu jsme, že je nás hodně – a že nám to není jedno. Že naše společná síla je obrovská. Některé věci je totiž potřeba zastavit včas,“ uvedl Minář na síti X.
Zdroj: David Holub