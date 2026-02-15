Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oznámil na sociální síti X ambiciózní plán uspořádat 21. března masivní shromáždění na pražské Letné. Tato akce je podmíněna získáním jednoho milionu podpisů pod výzvu „Stojíme za prezidentem“, k čemuž má spolek aktuálně velmi blízko. K dnešnímu dni se pod petici podepsalo již téměř 770 000 občanů, což organizátory naplňuje optimismem ohledně dosažení stanoveného cíle.
Podle Mináře už situace přerostla rámec pouhé podpory hlavy státu a stala se bojem o budoucí směřování celého Česka. Ve svém vyjádření zdůraznil, že je nutné ukázat kolektivní občanskou sílu a jasně se vymezit proti politickým scénářům známým z Maďarska či Slovenska. Varoval před vlivem oligarchů a extremistů, kteří by podle něj mohli ohrozit demokracii a ukrást zemi její budoucnost.
Oznámení o letenské demonstraci přichází v den, kdy se napříč republikou konala shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla ve více než 400 lokalitách. Tyto akce jsou přímou reakcí na vyhrocený spor mezi prezidentem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Ten vznikl poté, co hlava státu odmítla jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, což vyvolalo vlnu nevole u části politiků, ale zároveň mobilizovalo prezidentovy příznivce.
Atmosféra v zemi je podle Mináře kritická, a to i kvůli krokům dalších politických aktérů. Předseda spolku kritizoval Macinkovo současné řízení dvou ministerstev i snahy o možné zestátnění veřejnoprávních médií, o kterém mají probíhat jednání se slovenskou stranou. Minář rovněž poukázal na přetrvávající střety zájmů a miliardové dotace pro velké zemědělské podniky, což považuje za varovné signály rychle se zhoršující politické kultury.
Nedělní protesty v krajských městech potvrdily vysokou míru občanské angažovanosti. V Brně se sešlo několik tisíc lidí, v Olomouci zhruba dva tisíce a stovky demonstrantů zaplnily náměstí v Plzni či Liberci. V Ostravě byla situace napjatější, neboť na Masarykovo náměstí dorazili vedle příznivců prezidenta i jeho odpůrci, což vedlo k bouřlivým střetům doprovázeným potleskem i pískotem.
Všechna tato lokální setkání měla sloužit jako příprava na plánovaný vrchol protestů v Praze. Organizátoři věří, že se jim podaří aktivovat širokou veřejnost a postavit proti současným negativním politickým trendům „něco nadějného“. Rozhodujícím faktorem nyní bude, jak rychle se podaří nasbírat zbývajících zhruba 230 000 podpisů, které dělí spolek od uskutečnění demonstrace na Letné.
