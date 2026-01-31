„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo

Libor Novák

31. ledna 2026 11:51

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii Foto: Milion chvilek pro demokracii

Spolek Milion chvilek svolává své příznivce na mimořádné shromáždění, které má vyjádřit jasnou podporu prezidentu republiky. Akce s názvem Stojíme za prezidentem se uskuteční v neděli 1. února v patnáct hodin v centru Prahy. Podle organizátorů je situace natolik vážná, že už není možné mlčet a nečinně přihlížet aktuálnímu dění na politické scéně.

Hlavním impulsem pro svolání demonstrace je postoj Petra Macinky, jehož chování spolek označuje za nehorázné vydírání hlavy státu. Takové praktiky jsou podle vyjádření Milionu chvilek v demokratické kultuře naprosto nepřijatelné. Organizátoři varují, že pokud takový nátlak projde bez odezvy, mohou se podobné metody stát nebezpečným precedentem pro budoucnost české politiky.

V sázce je podle svolavatelů mnohem více než jen osud jednoho konkrétního člověka v úřadu. Jde o princip, zda si kdokoli může pomocí osobních nátlakových her vynucovat politická rozhodnutí se zásadním dopadem na bezpečnost České republiky. Bezpečnost země by neměla sloužit jako nástroj pro mocenské hry jednotlivců z řad současné vlády.

Organizátoři zdůrazňují, že nastal čas ukázat sílu občanské společnosti a postavit se za pravidla, která drží zemi pohromadě. Cílem nedělního setkání na Staroměstském náměstí je zveřejnit konkrétní požadavky a nastínit další postup v této kritické situaci. Původní plán počítal s využitím pouze jednoho náměstí, ale zájem veřejnosti předčil veškerá očekávání.

Aktuální data ukazují, že výzvu na podporu prezidenta podepsalo již 540 000 lidí po důkladné kontrole a smazání duplicitních či falešných podpisů. Takto masivní odezva nebyla v posledních šesti letech zaznamenána a je srovnatelná pouze s velkými protesty v roce 2019. Tisíce lidí navíc potvrzují, že se do Prahy se chystají protestující, kteří se o politiku běžně nezajímají.

Vzhledem k obrovskému zájmu se pořadatelé rozhodli rozšířit akci i na Václavské náměstí. Konkrétně bude využita jeho spodní část, protože horní úsek prochází rekonstrukcí. Na místě budou instalovány dvě velkoplošné LED obrazovky a dodatečné ozvučení, aby mohli účastníci sledovat program na obou místech současně.

Odhaduje se, že z regionů mimo Prahu dorazí přibližně 30 až 50 tisíc lidí, ke kterým se připojí početné zástupy obyvatel hlavního města. Panují obavy, že by samotné Staroměstské náměstí kapacitně nestačilo a mohlo by dojít k nebezpečnému nahuštění davu. Účastníci jsou proto vyzýváni k ohleduplnosti a v případě zaplnění prvního místa mají směřovat rovnou na Václavské náměstí.

Milion chvilek přiznává, že zorganizovat takto rozsáhlou akci na dvou místech během pouhých pěti dnů je velká technická i logistická výzva. Prosí proto veřejnost o shovívavost, pokud by se vyskytly drobné nedostatky. Zároveň však vyjadřují radost z toho, že se občané dokázali tak rychle zmobilizovat a dát najevo svůj názor.

Nedělní shromáždění v Praze nemá být konečným krokem, ale spíše začátkem širší vlny aktivit. Pokud se situace nezmění a politici budou i nadále využívat stát jako rukojmí svých zájmů, plánují se další akce v regionech. Cílem je ukázat, že za prezidentem nestojí pouze Praha, ale lidé z celé republiky.

V tuto chvíli je kladen důraz na osobní účast, ale k dispozici bude i online přenos pro ty, kteří nemohou do hlavního města přicestovat. Organizátoři věří, že masová účast ukáže politikům, že se mýlí, pokud si myslí, že občany odradí nepříznivé počasí nebo že si mohou dovolit cokoli bez následků.

včera

Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Milion chvilek pro demokracii Demonstrace Petr Pavel

Zdroj: Libor Novák

