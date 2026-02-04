Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem

Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě definitivně uzavřel otázku obsazení postu ministra životního prostředí. Podle předsedy vlády se Filip Turek členem kabinetu nestane, protože prezident dal jasně najevo, že jej do této funkce nikdy nejmenuje. Babiš toto rozhodnutí akceptoval s tím, že pro jeho vládu je tato záležitost již minulostí.
Setkání obou ústavních činitelů přineslo také zásadní změnu ve způsobu komunikace mezi Hradem a Strakovou akademií. Pavel i Babiš se shodli na tom, že dosavadní společné koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů se neosvědčily a postrádají smysl. Napříště se budou oba politici nad otázkami zahraniční politiky setkávat pouze bilaterálně, tedy bez přítomnosti dalších aktérů.
Tento nový formát setkávání znamená faktické odstřižení ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky od přímých jednání s prezidentem. Petr Pavel už dříve naznačil, že s Macinkou nehodlá po jeho kontroverzních výrocích a zprávách jednat. Premiér Babiš potvrdil, že agendu bude s prezidentem řešit osobně a následně ji bude koordinovat v rámci vládní koalice.
Během schůzky Babiš prezidenta ujistil, že koalice ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na eskalaci napětí ani na vedení zákopové války s prezidentskou kanceláří. Předseda vlády sice označil Macinkovy dřívější zprávy adresované Hradu za nešťastně formulované, zároveň však vyjádřil pochopení pro nespokojenost Motoristů s nejmenováním Filipa Turka. Klíčovým závěrem jednání je však snaha o celkové uklidnění politické situace.
Dalším důležitým bodem rozhovoru byla otázka obsazení velvyslaneckých postů. Babiš prezidentovi vysvětlil výhrady současné vlády k nominacím, které schválil předchozí kabinet. Podle premiéra je v seznamu příliš mnoho politických nominantů, s čímž jeho vláda nesouhlasí. Oba státníci se dohodli, že o konkrétních jménech a případných změnách na diplomatických postech budou vést další podrobnou debatu.
Bezprostředně po jednání na Hradě se oba politici přesunuli do Strakovy akademie na zasedání Bezpečnostní rady státu. Babiš po tomto setkání znovu zopakoval, že dřívější formát hromadných schůzek ústavních činitelů oběma stranám nevyhovoval. Prezident si podle dohody s premiérem vyřeší vlastní komunikační kanály s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem samostatně.
