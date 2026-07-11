V Česku se nastavují pravidla pro bezpečné využívání AI ve zdravotnictví

Bezpečné zavádění umělé inteligence do českého zdravotnictví, podpora zdravotníků při využívání moderních technologií a společná příprava odborných doporučení. To jsou hlavní cíle memoranda o spolupráci, které dnes podepsalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky společně s Českou asociací umělé inteligence, Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Memorandum vytváří rámec pro spolupráci státu, odborných společností, vzdělávacích institucí i technologického sektoru při zavádění certifikovaných nástrojů umělé inteligence do zdravotnické praxe. Zaměřuje se na přípravu odborných doporučení a metodických postupů, podporu pilotních projektů, ověřování kvality a bezpečnosti AI nástrojů, vzdělávání zdravotnických pracovníků i rozvoj mezinárodní spolupráce.
"Moderní technologie představují významnou příležitost pro další rozvoj českého zdravotnictví. Aby pacientům skutečně přinášely užitek, musí být zaváděny bezpečně, transparentně a na základě odborných poznatků. Právě proto propojujeme odborné společnosti, vzdělávací instituce i technologické partnery a společně nastavujeme podmínky pro jejich odpovědné využívání," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Ministerstvo zdravotnictví bude koordinovat strategické, metodické a regulatorní řízení oblasti využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Česká asociace umělé inteligence poskytne expertní podporu při vývoji, validaci a implementaci AI řešení. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) prostřednictvím svých odborných společností zajistí přípravu odborných doporučení, klinických metodik a odborných stanovisek. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se zaměří především na vzdělávání zdravotnických pracovníků a osvětové aktivity.
"Společným cílem je vytvořit prostředí, ve kterém budou moderní technologie zaváděny na základě odborných důkazů a v úzké spolupráci zdravotníků, vývojářů i veřejné správy. Jen tak mohou bezpečně přispět ke zkvalitnění zdravotní péče a podpořit každodenní práci zdravotníků," uvedl tajemník České společnosti pro umělou inteligenci a digitální inovativní technologie v medicíně ČLS JEP Adam Gřunděl.
"Memorandum představuje důležitý krok k tomu, aby se využívání moderních technologií opíralo o odborná doporučení a zkušenosti klinické praxe. Mezioborová spolupráce je nezbytnou podmínkou pro jejich bezpečné a odpovědné využívání ve prospěch pacientů," uvedl David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Praha a člen Předsednictva ČLS JEP.
"Radiologie patří mezi medicínské obory, ve kterých se certifikované nástroje umělé inteligence již stávají běžnou součástí klinické praxe. Lékařům pomáhají při hodnocení obrazové dokumentace, podporují přesnější diagnostiku i efektivnější organizaci práce. Vždy však zůstávají nástrojem podporujícím odborné rozhodování lékaře, nikoli jeho náhradou. Právě proto je důležité jejich využívání rozvíjet na základě klinických důkazů, jasných pravidel a důsledného ověřování bezpečnosti," uvedl přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol a Homolka Lukáš Lambert.
"Úspěšné zavádění moderních technologií do zdravotnictví je neoddělitelně spojeno s kvalitním vzděláváním zdravotnických pracovníků. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví chce být partnerem při přípravě vzdělávacích programů, které zdravotníkům pomohou bezpečně a efektivně využívat nové nástroje v každodenní praxi," uvedla ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Irena Maříková.
"Na přípravě resortní strategie využívání umělé inteligence ve zdravotnictví již se všemi partnery intenzivně spolupracujeme. Toto memorandum posiluje propojení odborné komunity, státní správy i technologického sektoru a vytváří pevný základ pro bezpečné zavádění inovací do českého zdravotnictví," uvedla vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví Markéta Foldyna Hellová.
"V České asociaci umělé inteligence máme zkušenosti se zaváděním AI do tisíců nemocnic po celé Evropě a chceme, aby pomáhala tam, kde přináší největší přínos, při časném záchytu rakoviny, snižování administrativní zátěže zdravotníků i v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění. Dalším krokem musí být jasný plán implementace AI i nalezení modelu jejího dlouhodobě udržitelného financování," uvedl předseda České asociace umělé inteligence (ČAUI) Matěj Misař.
Součástí spolupráce bude vznik společných pracovních skupin a odborných týmů, příprava metodických dokumentů, vzdělávacích aktivit a pilotních projektů i zapojení do národních a evropských programů, včetně programu EU4Health.
Memorandum představuje další krok k systematickému rozvoji využívání umělé inteligence v českém zdravotnictví. Cílem partnerů je podporovat inovace způsobem, který posílí kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, přispěje k ochraně pacientů a usnadní práci zdravotnických pracovníků.
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ministerstvo zdravotnictví , umělá inteligence (AI) , Zdravotnictví
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Zdroj: Libor Novák