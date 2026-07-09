Velký požár ve Zlíně. Hoří v areálu Svitu, platí třetí stupeň poplachu

Hasiči od čtvrtečního dopoledne zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Hoří jedna z budov v bývalém areálu Svitu, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Podle záchranných složek se očekávají značné materiální škody.
"V současné době zasahují profesionální i dobrovolné jednotky u požáru ve skladu obuvi v devátém patře budovy č. 34 v bývalém areálu Svitu," uvedli krajští hasiči po deváté hodině na facebooku.
Hasiči poslali na místo celkem 19 jednotek a 28 kusů techniky. "Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Na místě je územní i krajský řídící důstojník. V rámci činnosti na místě probíhá průzkum a hasební práce," popsali požárníci.
O zásahu u požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu informovala také policie. "Na místo přijíždí vozy IZS. Respektujte pokyny zasahujících složek a k místu požáru se bezdůvodně nepřibližujte. Aktuálně nemáme informace o jakékoliv újmě na zdraví," sdělili strážci zákona na síti X.
Policisté později doplnili, že okolní ulice jsou zcela uzavřeny. Podle jejich vyjádření se očekávají značné materiální škody.
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Zdroj: Lucie Podzimková