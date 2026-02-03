„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě

Sněmovna dnes zahájila mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů pod vedením Andreje Babiše. Opozice tvořená pěti stranami vyvolala tuto schůzi necelé tři týdny poté, co vláda získala důvěru, a to v reakci na vyostřený konflikt mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem. Rozbuškou se stalo odmítnutí hlavy státu jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a následné chování šéfa diplomacie Petra Macinky.
Předseda občanských demokratů Martin Kupka k situaci uvedl, že vládnutí má respektovat demokratické principy, a prohlásil, že vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy a premiér vrchním kolotočářem.
Podle Kupky kabinet selhal v transparentnosti, odpovědném hospodaření i respektu k institucím. ODS a dalším opozičním stranám vadí především kroky Petra Macinky, od nichž se premiér Babiš odmítl distancovat, a také to, jaký prostor dostává ministr zahraničí k útokům na prezidenta, který hovořil o vydírání ze strany Macinky.
Opozice si je vědoma, že se svými 92 hlasy nemá dostatečnou sílu ke svržení vlády, k čemuž by potřebovala získat nejméně devět vládních poslanců. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda v této souvislosti poznamenal, že se ukáže, kolik zákonodárců se raději omluví ze zdravotních důvodů, než aby museli podpořit Macinku a jeho okolí. Kupka zároveň vyloučil dohodu s hnutím ANO, protože ODS trvá na tom, aby Andrej Babiš nebyl zbaven imunity v kauze Čapí hnízdo.
Představitelé vládní koalice vnímají schůzi jako čistě taktický krok opozice. Místopředseda ANO Robert Králíček sice uznal, že jde o demokratické právo, ale zároveň dodal, že opoziční strany tím brání Sněmovně v práci pro lidi. Šéf SPD Tomio Okamura k věci řekl, že opozice nemá jiné téma než neustálé pokusy o odvolávání členů vlády.
Podle očekávání Marka Bendy vystoupí v úvodu zástupci navrhovatelů a premiér, po nichž je přihlášeno zhruba patnáct koaličních řečníků. Průběh rozpravy bude záviset především na aktivitě koalice, přičemž samotné hlasování o nedůvěře se předpokládá během středečního dne. Vláda tak čelí tlaku kvůli údajné aroganci, útokům na novináře a nedostatečné obranyschopnosti či zahraniční politice.
Poslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek oznámil, že má od právníků připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti směřující proti prezidentu Petru Pavlovi. Spor mezi oběma muži se vyostřil poté, co hlava státu odmítla Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Turek o postupu informoval v pondělí před jednáním koaliční rady ve Strakově akademii s tím, že chce další kroky nejprve probrat s koaličními partnery.
Zdroj: Libor Novák