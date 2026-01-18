Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček

ČEZ
Vláda potvrzuje svůj záměr získat plnou kontrolu nad energetickou společností ČEZ. První vicepremiér Karel Havlíček v České televizi uvedl, že stát stále počítá s výkupem akcií od menšinových vlastníků. Celý tento náročný proces by měl podle jeho odhadů trvat přibližně osmnáct měsíců až dva roky.

Ministr průmyslu a obchodu zatím odmítá zveřejnit konkrétní detaily plánovaného postupu. Hlavním důvodem je snaha zabránit spekulacím na burze, které by mohly s cenou akcií pohnout. Přípravné fáze celého projektu by však měly odstartovat již v průběhu nadcházejících měsíců.

V současné době stát prostřednictvím ministerstva financí ovládá zhruba 70 procent firmy. Zbytek akcií je v rukou soukromých investorů, které chce kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů vyplatit. Tento krok je v souladu s jejich programovým prohlášením, kde si předsevzali získat absolutní vliv nad výrobou elektřiny.

Havlíček zdůraznil, že vláda nehodlá z tohoto cíle ustoupit a považuje ho za zvládnutelný. Přestože se většina klíčových kroků neodehraje přímo v letošním roce, zahájení prací je na spadnutí. Ministr věří, že zvolený postup bude pro státní kasu i samotnou společnost udržitelný.

Otázka celkových nákladů zůstává otevřená, protože výsledná částka bude záviset na aktuální situaci na trhu. Dříve se v této souvislosti spekulovalo o částce kolem 250 miliard korun. Vláda má však údajně připravený finanční model, který by neměl drasticky zatížit státní rozpočet.

ČEZ

ČEZ potěšil zákazníky už nyní. Po Novém roce slibuje další zlevnění

ČEZ se před začátkem topné sezóny rozhodl stanovit nové ceny energií. U plynu nově nabízí dvouletou fixaci za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, v případě tříleté fixace zaplatí zákazníci 1 089 Kč/MWh. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 2 561 Kč/MWh. Další zlevnění slibuje společnost v lednu. Uvedla to v tiskové zprávě. 

