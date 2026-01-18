Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček

Vláda potvrzuje svůj záměr získat plnou kontrolu nad energetickou společností ČEZ. První vicepremiér Karel Havlíček v České televizi uvedl, že stát stále počítá s výkupem akcií od menšinových vlastníků. Celý tento náročný proces by měl podle jeho odhadů trvat přibližně osmnáct měsíců až dva roky.
Ministr průmyslu a obchodu zatím odmítá zveřejnit konkrétní detaily plánovaného postupu. Hlavním důvodem je snaha zabránit spekulacím na burze, které by mohly s cenou akcií pohnout. Přípravné fáze celého projektu by však měly odstartovat již v průběhu nadcházejících měsíců.
V současné době stát prostřednictvím ministerstva financí ovládá zhruba 70 procent firmy. Zbytek akcií je v rukou soukromých investorů, které chce kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů vyplatit. Tento krok je v souladu s jejich programovým prohlášením, kde si předsevzali získat absolutní vliv nad výrobou elektřiny.
Havlíček zdůraznil, že vláda nehodlá z tohoto cíle ustoupit a považuje ho za zvládnutelný. Přestože se většina klíčových kroků neodehraje přímo v letošním roce, zahájení prací je na spadnutí. Ministr věří, že zvolený postup bude pro státní kasu i samotnou společnost udržitelný.
Otázka celkových nákladů zůstává otevřená, protože výsledná částka bude záviset na aktuální situaci na trhu. Dříve se v této souvislosti spekulovalo o částce kolem 250 miliard korun. Vláda má však údajně připravený finanční model, který by neměl drasticky zatížit státní rozpočet.
