ČEZ potěšil zákazníky už nyní. Po Novém roce slibuje další zlevnění

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. října 2025 21:49

ČEZ se před začátkem topné sezóny rozhodl stanovit nové ceny energií. U plynu nově nabízí dvouletou fixaci za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, v případě tříleté fixace zaplatí zákazníci 1 089 Kč/MWh. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 2 561 Kč/MWh. Další zlevnění slibuje společnost v lednu. Uvedla to v tiskové zprávě. 

Největší tuzemský dodavatel energií připravil pro domácnosti, které topí plynem, nové akční víceleté fixace za tu nejpříznivější cenu. Na dvouleté fixaci ušetří noví zákazníci meziročně 25 procent a mohou si ji v případě produktu Plyn FIX na 2 roky pořídit za 975 Kč/MWh (1 180 Kč/MWh včetně DPH). Zákazníci vytápějící svou domácnost plynem tak u průměrné spotřeby 10 MWh ušetří meziročně přes 3 900 korun za rok.

Tříletá fixace Plyn FIX na 3 roky je nově dokonce za 900 Kč/MWh (1 089 Kč/MWh včetně DPH), což je aktuálně nejnižší cena na trhu a ve srovnání s poslední tříletou fixací, která byla k dispozici v roce 2024 (v roce 2025 se již nenabízela), ušetří zákazník 40 %. U domácností, které plynem topí, a mají průměrnou spotřebu 10 MWh ročně, to znamená úsporu ve výši 9 000 korun ročně.

"Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí. I přestože velkoobchodní ceny plynu teď významně neklesají, rozhodli jsme se před začátkem topné sezony snížit ceny víceletých fixací, o které začíná být mezi zákazníky větší zájem. Jak u dvouleté, tak tříleté plynové fixace můžeme našim zákazníkům nabídnout cenu pod tisíc korun za megawatthodinu na obchodní složce a úsporu v řádu desítek procent. Od začátku letošního roku jsme na plynu posílili nejvíc ze všech dodavatelů na trhu a věřím, že v tomto pozitivním trendu budeme díky vstřícné cenové politice pokračovat i nadále," uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. 

Kromě představení nových víceletých plynových fixací ČEZ Prodej také snižuje cenu svého produktu Elektřina v akci. Krátkodobý fixovaný produkt s fixací do října 2027 zlevnil za poslední rok o téměř 330 korun za megawatthodinu, což odpovídá snížení o více než 11 procent.

Další vlnu zlevňování ČEZ Prodej avizuje od Nového roku 2026. "Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat," dodal Kadlec.

