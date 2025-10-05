Volby do PS: Kompletně sečteno. ANO ovládlo všechny kraje kromě Prahy, SPD a komunisté propadli

Volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.
Do dolní komory parlamentu se probojovalo celkem šest politických subjektů. Druhé místo obsadila koalice Spolu se ziskem 23,36 procenta hlasů, což pro ni znamená 52 poslaneckých křesel. Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN s 11,23 procenta, jež získalo 22 mandátů.
Následovala strana Piráti, která si připsala 8,97 procenta hlasů, a může se těšit na 18 zástupců ve Sněmovně. Hnutí SPD obdrželo 7,78 procenta a získalo 15 křesel. Posledním úspěšným uskupením se stali Motoristé sobě, kteří s 6,77 procenta obsadí 13 míst.
Celkové sčítání všech hlasů bylo dokončeno až v neděli v časných ranních hodinách, konkrétně okolo druhé hodiny. Voleb se zúčastnilo 68,95 procenta oprávněných voličů z přibližně 8,25 milionu. Tato účast představuje třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v historii sněmovních voleb od vzniku České republiky.
Pro vítězné hnutí ANO hlasovalo 1 904 507 občanů, zatímco koalici Spolu podpořilo 1,3 milionu voličů. Ostatní strany získaly podporu v řádu stovek tisíc hlasů.
Pouze v Praze vyhrálo volby Spolu, získalo zde 33,97 procenta a devět poslanců. Na druhém místě skončilo ANO, má 19,83 procenta a pět poslanců. Třetí Piráti dostali 16,89 procenta hlasů, což znamená čtyři poslance. Ve všech ostatních krajích ale dominovalo ANO, a mnohdy s výraznou převahou.
Za největší poražené ve volbách přitom paradoxně nelze označit Spolu, kteří oslovili přibližně stejný počet voličů jako před čtyřmi lety. Zklamání se ale nevyhnulo štábu SPD, které obdrželo 7,82 procenta hlasů, zatímco před čtyřmi lety mělo 9,56 procenta.
Strana přitom očekávala dvouciferný výsledek, i vzhledem k tomu, že na kandidátce měla lidi z jiných stran. SPD tak sice získalo ve volbách 15 poslaneckých mandátů, ale jen deset z nich obsadí jeho členové. Dosud přitom mělo ve Sněmovně dvacet svých vlastních poslanců. Nyní se tak jejich počet redukuje na polovinu.
Naprostým propadákem je pak proruské radikální uskupení Stačilo!. To v průběhu kampaně slibovalo mnohé, nakonec se ale ukázalo, že lidé v Česku už nechtějí komunismus ani dávno mrtvou levici, a do Sněmovny se slepenec komunistů a Sociálních demokratů s dalšími více či méně podivnými osobnostmi vůbec nedostal.
OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD
Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico
