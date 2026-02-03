Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Libor Novák

3. února 2026 12:48

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.

Premiér Andrej Babiš ve svém téměř hodinovém vystoupení označil celé jednání za „festival pokrytectví“ a „zbytečnou schůzi kvůli jedné soukromé SMS“. Opozici obvinil, že do Sněmovny přišla pouze vykládat „pohádky o hodnotách“ pro televizní kamery, zatímco on hodlá dělat zahraniční politiku pragmaticky.

Ve svém nesourodém projevu stihl zkritizovat média za údajnou lživou kampaň, obhajoval svůj postoj ke střetu zájmů a ostře napadl strany bývalé vládní koalice, kterým vzkázal, že se měly „zrušit z podstaty“.

Opoziční zástupci napříč pěticí stran (ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09) však nešetřili kritikou. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel prohlásil, že pokud Babiš hlasování ustojí, vejde do historie jako „vláda národní ostudy“.

Opozice premiérovi vyčítá slabost a neschopnost srovnat své ministry, konkrétně Petra Macinku, který se podle nich chová „jako utržený ze řetězu“ a odmítá komunikovat s hlavou státu. Lidovecký šéf Marek Výborný dokonce ironicky označil kabinet za „vládu Petra Macinky“.

Navzdory vyostřené rétorice je výsledek hlasování v podstatě předem znám. Opoziční blok disponuje pouze 92 hlasy, což k vyslovení nedůvěry nestačí. Museli by přesvědčit alespoň devět vládních poslanců, což se nepředpokládá. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) potvrdil jednotu koalice s tím, že jejich cílem je zlepšovat životy lidí a vrátit do země svobodu slova.

Jednání pravděpodobně potrvá několik dní. Lidovci pohrozili, že pokud premiér nebude v sále osobně přítomen, navrhnou přerušení schůze. To je pravděpodobný scénář pro středeční dopoledne, kdy má Babiš naplánovanou schůzku na Hradě a následný odlet do Itálie za premiérkou Meloniovou. Sám Andrej Babiš občanům doporučil, aby se na přenos ze Sněmovny raději vůbec nedívali, protože očekává pouze „dva dny lží a urážek“.

