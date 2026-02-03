Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.
Premiér Andrej Babiš ve svém téměř hodinovém vystoupení označil celé jednání za „festival pokrytectví“ a „zbytečnou schůzi kvůli jedné soukromé SMS“. Opozici obvinil, že do Sněmovny přišla pouze vykládat „pohádky o hodnotách“ pro televizní kamery, zatímco on hodlá dělat zahraniční politiku pragmaticky.
Ve svém nesourodém projevu stihl zkritizovat média za údajnou lživou kampaň, obhajoval svůj postoj ke střetu zájmů a ostře napadl strany bývalé vládní koalice, kterým vzkázal, že se měly „zrušit z podstaty“.
Opoziční zástupci napříč pěticí stran (ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09) však nešetřili kritikou. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel prohlásil, že pokud Babiš hlasování ustojí, vejde do historie jako „vláda národní ostudy“.
Opozice premiérovi vyčítá slabost a neschopnost srovnat své ministry, konkrétně Petra Macinku, který se podle nich chová „jako utržený ze řetězu“ a odmítá komunikovat s hlavou státu. Lidovecký šéf Marek Výborný dokonce ironicky označil kabinet za „vládu Petra Macinky“.
Navzdory vyostřené rétorice je výsledek hlasování v podstatě předem znám. Opoziční blok disponuje pouze 92 hlasy, což k vyslovení nedůvěry nestačí. Museli by přesvědčit alespoň devět vládních poslanců, což se nepředpokládá. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) potvrdil jednotu koalice s tím, že jejich cílem je zlepšovat životy lidí a vrátit do země svobodu slova.
Jednání pravděpodobně potrvá několik dní. Lidovci pohrozili, že pokud premiér nebude v sále osobně přítomen, navrhnou přerušení schůze. To je pravděpodobný scénář pro středeční dopoledne, kdy má Babiš naplánovanou schůzku na Hradě a následný odlet do Itálie za premiérkou Meloniovou. Sám Andrej Babiš občanům doporučil, aby se na přenos ze Sněmovny raději vůbec nedívali, protože očekává pouze „dva dny lží a urážek“.
Ministr kultury Oto Klempíř reaguje na kritiku, která se na jeho osobu snesla během nedělního protestu na Staroměstském náměstí. Člen vládního kabinetu za hnutí Motoristé oznámil, že hodlá zúčastněné umělce pozvat k osobnímu setkání přímo na svůj úřad. Cílem této schůzky má být přímá konfrontace názorů, aby se předešlo dalšímu vzájemnému osočování skrze mediální výstupy.
