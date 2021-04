Arenberger potvrdil, že do června dorazí přes milion dávek vakcíny navíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od dubna do června by mělo do ČR přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. Na twitter to napsal ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Korigoval také své středeční vyjádření ve Sněmovně, že bude nutné nosit respirátory venku i v létě, pokud lidé nebudou dodržovat protiepidemická opatření.