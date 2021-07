Bez registrace se budou moci lidé očkovat i ve Zlínském kraji

Zařízení, kde zájemci dostanou vakcínu bez předchozího objednání, budou využívat vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. "Vakcína Johnson má tu výhodu, že stačí jen jedna dávka. Lidé tedy přijdou a během jednoho dne mohou mít ukončené očkování. U vakcíny od Pfizeru jsou nutné dvě dávky, které se podávají s 21denním odstupem, k očkování touto vakcínou budou zájemci zaregistrovaní na místě," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Očkovat bez registrace se bude v čase od 8:00 do 15:00. "V případě pozdějšího příchodu budou zájemci naočkovaní, ale je nutné počítat s tím, že přednost budou mít registrovaní. Chceme zabránit dlouhým frontám a zajistit, pokud možno, plynulé očkování pro všechny zájemce," doplnil hejtman.

Celkový počet podaných vakcín ve Zlínském kraji činil k 18. červenci 502.391, přičemž 229.335 lidí má podle údajů krajského úřadu ukončené očkování. Proti covidu-19 se mohou očkovat lidé od 12 let. U zájemců do 15 let je u očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

První dvě místa v České republice, kde se očkuje proti covidu-19 bez registrace, začala fungovat minulý týden v nákupním centru na pražském Chodově a na hlavním nádraží v Praze. Dnes k nim přibylo očkovací místo v pražském obchodním centru Nový Smíchov, ve středu se otevřou další v nákupních centrech v Ostravě a Brně.