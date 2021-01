Chebská nemocnice na pokraji kolapsu. Osm pacientů s koronavirem bude převezeno

Podle dat o kapacitách nemocnic nezbývalo v sobotu v Karlovarském kraji jediné volné lůžko na JIP pro nakažené koronavirem, dnes jsou volná dvě lůžka.

"Karlovarský kraj je relativně malý, a proto i relativně malá změna počtu pacientů může vést k přetížení tamní kapacity," uvedl Blatný. Celkově má kraj jenom 78 lůžek na JIP. Druhý nejmenší Liberecký kraj má asi o 50.000 obyvatel víc a lůžek s intenzivní péčí 119.

Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Piráti a KDU-ČSL, aby umožnil převést některé pacienty do sousedního Německa. Pomoc už předjednal i krajský hejtman. Vláda to zatím odmítla, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou dostatečné kapacity v jiných krajích. Celkově je podle Blatného volná kapacita 20 procent lůžek intenzivní péče a 26 procent standardních lůžek.

"My jsme měli včera (v sobotu) hospitalizovaných 6741 osob. Když byla druhá vlna, tak jsme byli někde na 8260. Takže není důvod, abychom my někoho žádali," řekl k tomu ČTK premiér. Připustil, že některé nemocnice jsou na hraně kapacit, současně ale poukázal na to, že stát má k dispozici třeba ještě záložní nemocnici v Letňanech. "Není potřeba v této chvíli nikoho žádat v zahraničí, když máme národní dispečink lůžkové péče," míní premiér.

Pan @AndrejBabis a @ZdravkoOnline asi vůbec netuší, jaká je situaci v našich nemocnicích a sociálních službách, kde řada zdravotníků je vyčerpaná, protože nejsou lidé do služeb. Nejde o počty lůžek ani o vybavení, ale o množství lidí, kteří se o pacienty starají. @kducsl — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 10, 2021

Podle Blatného funguje v každém kraji koordinátor propojený na Národní dispečink lůžkové péče, kde sedí nonstop operátoři. V pátek jeho prostřednictvím podle ministra chebská nemocnice požádala o překlad dvou pacientů, v sobotu požadavek neměla a dnes žádá o převoz osmi. "Pokud kraj požádá, jsme schopni navíc přesunout osm lůžek JIP, která jsou k dispozici jako záloha pro Letňany. Nemocnice v Karlových Varech na to má prostor," dodal Blatný.

Média v minulých dnech citovala primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle kterého už bylo nutné na jeho oddělení rozhodovat, který pacient dostane lůžko na jednotce intenzivní péče a který navzdory potřebě jen na standardním oddělení. Na situaci chebské nemocnice upozornil pirátský poslanec Petr Třešňák.