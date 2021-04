Blatný končí, na Hradě plánují jmenování nového ministra Arenbergera

"V 11:30 proběhne na Pražském hradě jmenovací akt," uvedl Ovčáček bez bližších podrobností. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvede nového ministra zdravotnictví do úřadu dnes po poledni. Úřad vlády ČTK potvrdil, že se jím má stát ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Tiskovou konferenci plánuje na ministerstvu zdravotnictví ve 13:30.

Ve funkci končí dosavadní ministr Jan Blatný (za ANO). Před polednem by měl Arenbergera jmenovat na Hradě prezident Miloš Zeman.

Předseda vlády poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy.

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.