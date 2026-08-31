Počasí: Nový týden začne přeháňkami, mohou se objevit i bouřky

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výhled počasí na tento týden, který přinese proměnlivou oblačnost i dešťové srážky.
Nejvýraznější změna počasí nastane hned dnes, kdy přes území České republiky začne postupovat zvlněná studená fronta směrem k východu. První polovina dne bude charakteristická velkou oblačností a srážkami na většině území. Místy se mohou objevit také bouřky, přičemž během dne bude oblačnosti od západu postupně ubývat a převládne polojasno.
Odborníci z meteorologického ústavu nečekají, že by projevy přecházející fronty vyžadovaly vydání oficiální výstrahy. Přesto může krátkodobý intenzivní déšť způsobit komplikace zejména řidičům v ranní dopravní špičce. Lidé by tak měli při cestách do práce počítat s možným zhoršením sjízdnosti vozovek a sníženou viditelností. Srážková činnost spojená s frontálním systémem však bude postupně slábnout.
Odpolední teploty zůstanou v průběhu celého týdne poměrně stabilní. Průměrné hodnoty se budou po většinu dní pohybovat v rozmezí od 23 do 24 stupňů Celsia. V první polovině týdne však ještě na jihu Moravy naměří meteorologové vyšší teploty, které vyšplhají na 27 až 28 stupňů Celsia. Nejteplejším dnem celého období se stane pátek, kdy se denní maxima dostanou na 23 až 27 stupňů Celsia.
Obloha nad Českem nabídne během následujících dnů velmi různorodou oblačnost. Pravidelně se budou střídat období se zmenšenou a zvětšenou oblačností, přičemž meteorologové nepředpokládají zcela jasné nebe. Zatažená obloha se objeví pouze přechodně, a to s největší pravděpodobností v polovině týdne. Lidé tak na obloze nejčastěji zaznamenají polojasno nebo oblačno.
Srážky nebudou plošně rovnoměrné a v různých částech republiky se jejich intenzita liší. Vlivem výběžku vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu bude na jihu území méně srážek i oblačnosti. Severní a severovýchodní části Česka naopak pocítí silnější vliv frontálních systémů. V těchto oblastech se přeháňky a déšť vyskytnou častěji, zatímco ve zbytku republiky se objeví pouze ojediněle.
Celkové úhrny srážek nebudou podle předpovědi nijak výrazné. Meteorologický model ICON ukazuje přibližný vývoj srážek od úterý do pátku, je však nutné jej brát s rezervou vzhledem k jeho rozlišení. Zástupci ústavu rovněž upozorňují na vyšší míru nejistoty v předpovědi pro samý závěr týdne. Veškeré údaje a detaily bude meteorologický ústav průběžně upřesňovat na základě nových měření.
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Zdroj: Libor Novák