NASA posílá do vesmíru zbrusu nový teleskop. Je tisíckrát rychlejší než Hubbleův

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír chystá start nového vesmírného teleskopu nazvaného po Nancy Grace Romanové, který vědci označují za objevovací stroj. Tato velkokapacitní observatoř má odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě na palubě rakety SpaceX Falcon Heavy. Hlavním cílem zařízení s rozpočtem odhadovaným na 4,3 miliardy dolarů je prozkoumat dosud skryté a slabé objekty vesmíru.
Během své pětileté mise bude teleskop disponovat přehledovými schopnostmi, které jsou více než tisíckrát rychlejší než v případě Hubbleova vesmírného teleskopu. Díky širokému zornému poli dokáže zachytit dosud nevídané množství galaxií, hvězd a exoplanet v naší galaxii. Vědci si od mise slibují klíčové odpovědi na dlouhodobé otázky spojené s temnou energií a temnou hmotou.
Po úspěšném startu potrvá zhruba tři měsíce, než se observatoř dostane na svou plánovanou oběžnou dráhu ve vzdálenosti asi 1,6 milionu kilometrů od Země. Následně proběhne důkladné testování palubních přístrojů a rozvinutí komunikační antény, která bude na Zemi přenášet obrovské množství vědeckých dat. První detailní snímky z nového teleskopu se očekávají začátkem příštího roku.
Zařízení navazuje na odkaz Dr. Nancy Grace Romanové, která působila jako první šéfka astronomie v NASA a stála u zrodu moderních vesmírných observatoří. Její jméno nese teleskop, který má ambiciózní úkol vytvořit zcela nový atlas vesmíru. Společně s Hubbleovým teleskopem a vesmírným teleskopem Jamese Webba má tato mise poskytnout vědcům dosud nejucelenější obraz kosmu.
Součástí přístrojového vybavení je také pokročilý koronograf sloužící k blokování záření mateřských hvězd, což umožní detailnější pozorování slabých planet v jejich okolí. Tento technologický experiment funguje jako aktivní systém s flexibilními zrcadly, která v reálném čase korigují případné vibrace či optické chyby. Úspěšné fungování tohoto zařízení by mělo otevřít cestu k budoucí výstavbě observatoří.
Získaná data budou okamžitě a veřejně zpřístupněna vědecké komunitě po celém světě, což umožní zkoumat oblasti od formujících se hvězd až po vzdálené galaxie. Vědci předpokládají, že díky obrovskému rozsahu pozorování narazí i na nečekané objekty, jako jsou potulné planety bez mateřských hvězd nebo malé černé díry. Celý projekt tak představuje zásadní krok kupředu v našem chápání vesmírné fyziky.
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Zdroj: Jan Hrabě