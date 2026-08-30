Babiš rovná vztahy s Hradem. Obnoví schůzky s Pavlem

Po dlouhých měsících napětí a vyostřených sporů mezi vládou a Pražským hradem se prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš dohodli na obnovení společných schůzek. První osobní jednání obou představitelů se uskutečnilo na Úřadu vlády po zasedání Bezpečnostní rady státu. Obě strany se shodly na tom, že vzájemná komunikace je nezbytná, a to především v oblasti zahraniční politiky. Návrat k jednacímu stolu má představovat začátek pozitivní změny ve vzájemných vztazích.
Premiér Andrej Babiš ve svém veřejném vyjádření zdůraznil, že mezi ním a hlavou státu neexistuje žádný osobní boj ani zásadní problém. Současně vyjádřil naději, že vyhrocené období mají obě strany již za sebou. Předseda vlády rovněž kvitoval postoj prezidenta k návrhu státního rozpočtu, u něhož Petr Pavel přes své veto zákona o rozpočtové odpovědnosti uznal složitost jeho sestavování. Podle vyjádření hlavy státu si premiér pro obnovení pravidelných schůzek nekladl žádné předběžné podmínky.
Prezident Petr Pavel potvrzení dohody o společných setkáních doplnil o ujištění, že se jednání týkající se zahraniční politiky stanou opět pravidelná. Přes dosažený posun v komunikaci však hlava státu trvá na svých předchozích rozhodnutích. Pavel odmítá stáhnout kompetenční žalobu, kterou podal k Ústavnímu soudu, a nadále trvá také na svém nesouhlasu s jmenováním Filipa Turka ministrem v koaliční vládě.
Eskalace sporů mezi vládou a Hradem vyvrcholila v souvislosti s přípravami na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vláda původně nepočítala s účastí prezidenta v oficiální delegaci, což vedlo Petra Pavla k podání návrhu na předběžné opatření u Ústavního soudu. Na základě rozhodnutí soudu byl prezident do delegace zařazen a do Turecka odcestoval společně s premiérem. Po návratu ze summitu předseda vlády obnovení schůzek nejprve odmítal a ministr zahraničí Petr Macinka vyzýval ke stažení žaloby.
Petr Pavel se domnívá, že výzva ministra zahraničí k odvolání kompetenční žaloby nepředstavovala oficiální stanovisko celého kabinetu. Podle prezidenta je oficiálním postojem vlády touha po tom, aby celou záležitost definitivně posoudil a vyjasnil Ústavní soud. Hlava státu na Primě zdůraznila, že právní krok nevnímá jako útok na vládu ani jako nástroj k jejímu poškození. Hlavním cílem žaloby zůstává přesné vymezení ústavních pravomocí jednotlivých institucí.
Vztah s ministrem zahraničí Petrem Macinkou nevidí prezident Pavel jako překážku pro budoucí komunikaci a neplánuje žádná oficiální gesta usmíření. Vyjádření šéfa diplomacie považuje za specifický styl politického vystupování a provokaci, kterou nebere osobnostně ani fatálně. Pavel věří v pragmatismus ministra zahraničí a zdůrazňuje, že na konfliktech nelze stavět fungující politiku. Podle hlavy státu veřejnost spory mezi politiky odmítá a odlišnost názorů nepředstavuje nepřátelství.
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Zdroj: Libor Novák